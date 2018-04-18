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Проблемы жителей Реутова, обратившихся в ходе личного приема к главе города, будут решены в ближайшее время
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Проблемы жителей Реутова, обратившихся в ходе личного приема к главе города, будут решены в ближайшее время 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
Проблемы жителей, обратившихся в ходе личного приема к главе Реутова Станиславу Каторову, будут решены в ходе реализации партийного проекта «Единая страна ‐ доступная среда», сообщил координатор проекта в муниципальном образовании, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Коконин.
По итогам личного приема жителей Станислав Каторов немедленно провел выездное совещание. Одно из острых обращений, требующих немедленного решения, поступило от жильцов дома № 11 по Носовихинскому шоссе в Реутове. Они жаловались на затруднения при въезде во двор дома в связи с узким проездом за зданием расположенного рядом ресторана быстрого питания
— Геннадий Коконин, координатор проекта «Единая страна — доступная среда».
Глава города на месте обсудил ситуацию с руководством ресторана. Сейчас здесь проходит реконструкция въездной группы. Каторов дал указание расширить дорогу и установить разделитель движения для облегчения заезда во двор и выезда со двора жилого дома.
При реконструкции территории также будут учтены требования партийного проекта «Единой России». В его рамках сторонники партии вместе с руководством ресторана установят специальные пандусы для обеспечения безбарьерной среды для маломобильных групп граждан и мам с колясками
— Геннадий Коконин, координатор проекта «Единая страна — доступная среда».
Глава Реутова подчеркнул, что существующие пандусы, ведущие к станции метро, будут обновлены, а в случае необходимости — установлены и новые. Он добавил, что в рамках партпроекта проверил еще одну проблемную точку: пожарный въезд в городской лицей.
Мне поступали многочисленные сообщения, что несмотря на запрещающий знак, водители облюбовали это место для стихийной парковки. Решение одно: с сегодняшнего дня все оставленные здесь машины будут немедленно эвакуироваться на штрафные стоянки
— Станислав Каторов, глава Реутова.
Проект партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда» направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 миллионов таких граждан, из них около 3,8 миллионов — трудоспособного возраста.
Проект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ для того, чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.
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