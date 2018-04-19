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Детский сад осьминогов нашли на глубине в три тысячи метров
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Детский сад осьминогов нашли на глубине в три тысячи метров 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Американские биологи нашли в Тихом океане своеобразный детский сад, который устроили для своих детенышей глубоководные осьминоги.
Необычный объект случайно нашли на трехкилометровой глубине в ходе геологических исследований. На видео оказались запечатлены примерно 600 самок осьминогов, сбившихся в группы на одной территории, пишет nation-news.ru.
Некоторые самки охраняли кладки с яйцами. Интересно, что все это происходило рядом с термальными источниками, которые осьминоги обычно не переносят из-за слишком высокой температуры.
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