В Госдепе считают, что Россия вредит Женевскому процессу по Сирии 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия вредит Женевскому переговорному процессу по урегулированию в Сирии и повышает риски конфронтации с Западом из-за поддержки сирийского президента Башара Асада. С таким утверждением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в письменном заявлении, подготовленном к слушаниям в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
"В течение не одного года по-прежнему очевидно, что единственным жизнеспособным вариантом обезопасить Сирию является политический переход [власти]. Этого можно достичь исключительно посредством Женевского процесса под эгидой ООН. Мы призываем Россию быть конструктивным участником этого процесса и заставить Асада сесть за стол переговоров", — отметил он.
С точки зрения сотрудника госдепа, «к настоящему моменту Россия игнорировала эти призывы и вместо этого вредила Женеве». «Что еще хуже, так это то, что своей беспечной интервенцией в Сирию и поддержкой режима Асада увеличила риск конфронтации с Западом. Неудавшаяся попытка российских контрактников в Сирии напасть на американские силы стала одним из примеров такого поведения, а другим — агрессивная риторика Москвы в последнее время до и после последних ракетных ударов [США по объектам в Сирии 14 апреля]», — утверждал Митчелл.
Говоря попытке неких «российских контрактников» напасть на американцев, Митчелл имел в виду инцидент 7 февраля у села Хашшам в провинции Дейр-эз-Зор: там проправительственное ополчение предприняло наступление на формирования оппозиции, поддерживаемой США. В ответ американцы нанесли ракетный удар. Как заявил впоследствии МИД России, у Хашшама пострадали десятки граждан России и стран СНГ, но это были не российские военнослужащие. А Минобороны РФ уточнило, что ополченцы попали под обстрел коалиции из-за несогласованных с российскими военными действий.