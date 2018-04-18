Банду мошенников-«косметологов», обманывавших пенсионерок, осудили в Кстове

За время существования салона ловкие молодые люди обманули женщин на сумму более, чем 7 млн рублей. Их «клиентками» становились дамы пенсионного и предпенсионного возраста. Пострадавшие говорят, что в напитки, которыми их угощали во время сделок, добавляли психотропные вещества. Об этом сообщает Кстати НН.

— Я вообще смутно что-то помню, — рассказала пострадавшая Татьяна Иванова . — Сначала я упорно отказывалась подписывать кредитный договор, а потом попила кофейку. И я уже не отказывалась от кредита. Даже на видео видно, что я подписывала документы уже после кофе.

Протерпевшим обещали чудесное омоложение и продавали косметику на десятки тысяч рублей.

— У меня нету слов, — говорит еще одна потерпевшая. — Ведь я им в мамы гожусь. Хотя бы подумали, что с их мамами также могли поступить.

— Посадить, ну посадят их, — прокомментировала потсрадавшая женщина. — Но если они нам не выплатят, мы все равно останемся недовольны.

Суд признал косметических мошенников виновными. Часть из них получила реальные сроки заключения, часть — условное лишение свободы.

А вот возмещения ущерба пострадавшим предстоит добиваться самостоятельно в гражданском порядке через новое судопроизводство.

Ранее мы рассказывали, как добиться справедливости, если вы пострадали от подобных мошенников.