Интернет-ресурс Ханымея — лауреат конкурса «Лучший муниципальный сайт»

Официальный сайт поселка Ханымей Пуровского района стал лауреатом пятнадцатого всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт», который проводится под эгидой Российской муниципальной академии, Союза журналистов России , журнала «Вопросы местного самоуправления» и портала МСУИНФОРМ.РФ.

Организаторы конкурса преследуют цель сделать муниципальные услуги более доступными, поэтому особое внимание при оценке веб-сервисов уделяется наличию на сайтах соответствующей информации. После подведения итогов стало известно, что интернет-ресурс Ханымея признан лауреатом в номинации «Лучший сайт сельского поселения».