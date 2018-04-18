Официальный сайт поселка Ханымей Пуровского района стал лауреатом пятнадцатого всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт», который проводится под эгидой Российской муниципальной академии, Союза журналистов России, журнала «Вопросы местного самоуправления» и портала МСУИНФОРМ.РФ.
Организаторы конкурса преследуют цель сделать муниципальные услуги более доступными, поэтому особое внимание при оценке веб-сервисов уделяется наличию на сайтах соответствующей информации. После подведения итогов стало известно, что интернет-ресурс Ханымея признан лауреатом в номинации «Лучший сайт сельского поселения».
Награждение победителей и лауреатов пройдет завтра, 19 апреля, в Москве в рамках третьей Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современной этапе».