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Интернет-ресурс Ханымея — лауреат конкурса «Лучший муниципальный сайт»
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Интернет-ресурс Ханымея — лауреат конкурса «Лучший муниципальный сайт» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Официальный сайт поселка Ханымей Пуровского района стал лауреатом пятнадцатого всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт», который проводится под эгидой Российской муниципальной академии, Союза журналистов России, журнала «Вопросы местного самоуправления» и портала МСУИНФОРМ.РФ.
Организаторы конкурса преследуют цель сделать муниципальные услуги более доступными, поэтому особое внимание при оценке веб-сервисов уделяется наличию на сайтах соответствующей информации. После подведения итогов стало известно, что интернет-ресурс Ханымея признан лауреатом в номинации «Лучший сайт сельского поселения».
Награждение победителей и лауреатов пройдет завтра, 19 апреля, в Москве в рамках третьей Международной научно-практической конференции «Роль местного самоуправления в развитии государства на современной этапе».
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