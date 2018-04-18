Проектную документацию по благоустройству общественных пространств Нижнего Новгорода разработают к июню

Проектная документация по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет разработана к июню. Приступить непосредственно к работам планируется в июле. Об этом доложил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин на заседании профильной комиссии городской думы 18 апреля.

Ранее сообщалось, что месяц назад нижегородцы выбрали территории, которые необходимо благоустроить в 2018 году. Роман Ухабин напомнил, что в каждом районе будет приведено в порядок по одному объекту. Техническое задание сформировано некоммерческой организацией под руководством Дарьи Шориной, она же является и разработчиком дизайн-проектов. Кроме того, в рамках программы работы будут вестись и на дворовых территориях, которые на данный момент уже определены. В настоящее время готовится проектно-сметная документация, которая будет согласована до конца мая. Срок реализации проекта — конец августа.

«На сегодня образовался минимальный перечень, но мы считаем, что к работе надо подходить творчески», — отметил председатель постоянной комиссии гордумы по городскому хозяйству Владимир Аношкин

Напомним, абсолютным лидером голосования за благоустройство в Нижнем Новгороде стал парк «Дубки».