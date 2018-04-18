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Эксперт: стоячие места опасны для авиапассажиров
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Эксперт: стоячие места опасны для авиапассажиров 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Итальянская фирма Autointerior представила прототип оборудования для организации стоячих мест в самолетах.
«Сиденье», закрепленное вертикальными стойками, оснащено двумя подлокотниками и мягкой обивкой под бедра, чтобы пассажиру было удобно прислоняться. Но в случае введения этого сиденья в эксплуатацию сразу встанет вопрос о безопасности полета.
— Пассажирские самолеты разработаны так, чтобы компенсировать возможные отклонения при взлете и посадке, –объяснил президент некоммерческого партнерства «Безопасность полетов» Рафаил Аптуков. — И стоячие места этой конструкцией не предусмотрены.
В качестве аргумента он привел наземный транспорт.
— Ведь даже, когда мы едем в автобусе, резкое торможение или поворот могут сбить нас с ног, — считает Аптуков. — А ведь скорость самолета несоизмеримо больше. И малейшее отклонение от нормального ритма полета может привести к серьезным травмам. Не стоит вводить стоячие места. Безопасность превыше всего.
Напомним, усовершенствованная модель была представлена на экспозиции Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. Над своим проектом дизайнеры работали с 2010 года. Производители полагают, что их «сидения» будут способствовать уплотнению рассадки, так как благодаря своему небольшому весу они позволяют увеличить вместимость самолета на 20 процентов, сообщает газета The Telegraph.
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