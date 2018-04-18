Эрнесто Гевара: Я на сто процентов поддерживаю Крым и Россию!

Крым с визитом прибыл сын лидера Кубинской революции Эрнесто Че Гевары — Эрнесто. При встрече корреспондент « Парламентской газеты » показал ему свою фотографию с флагом Республики Крым на пике Туркино — высшей точке Острова Свободы. «Брависсимо!», — отозвался потомок команданте, приехавший на полуостров открывать фотовыставку о своём знаменитом отце «Эрнесто Че Гевара. Путь Свободы!»

Генетическая страсть к приключениям

Гевара-младший знает толк в путешествиях. Он — байкер. Наверное, таким неожиданным образом проявилась в нём генетическая страсть к приключениям. В юности его отец совершил знаменитое путешествие через всю Латинскую Америку, которое в итоге вылилось в автобиографическую книгу, а много лет спустя, в 2004 году, было экранизировано бразильским кинорежиссёром Вальтером Саллесом. Фильм «Че Гевара: дневники мотоциклиста» получил три приза Каннского кинофестиваля, две премии Британской киноакадемии, приз зрителей фестиваля в Сан-Себастьяне и многие другие награды.

Эрнесто Гевара — младший сын Че от его второго брака — с Алейдой Марч. Команданте расстреляли в джунглях Боливии , когда Эрнесто было всего два года. Алейда Марч до сих пор живёт на Кубе , в Гаване.

В восьмидесятых годах прошлого века сын команданте, как и многие кубинцы, учился в СССР в военном училище, потом два года воевал в Анголе в составе кубинской армии. Сейчас Эрнесто «на гражданке», колесит по Кубе на мотоцикле, совмещая увлечение с работой в туризме.

Путь свободы

Несколько десятков фотографий выставки, открытой сыном команданте, рассказывают о жизни одного из самых известных героев ХХ века. Вот он в младенческом возрасте, на руках у папы с мамой. Вот в горах Сьерра-Маэстры. В бою. На привале. Подпись к снимку, на котором Че с женой Алейдой: «Будучи министром, он мог получать больше, но отказался. После платы за квартиру ста песо, шестидесяти за голубую „импалу“, которую он купил в кредит, за телефон (он часто звонил далеко), за свет, электричество, оставалось уже немного Алейде для похода на базар. Че совсем не хотел под предлогом того, что он был распорядителем денег страны, иметь их больше, чем другие…»

Че в Москве — с Хрущёвым, в Колонном зале Дома Союзов, на ВДНХ. В неизменной оливковой форме, хотя Фидель и требовал от представителей Кубы носить в зарубежных поездках европейские деловые костюмы.

А вот «селфи от Че» — фото в зеркале, сделанное с помощью советского фотоаппарата «Зенит» — того самого, что хранится сейчас в мавзолее команданте и его товарищей в Санта-Кларе. Неизменная сигара в зубах. Пиратская борода. Наконец, долина реки Рио-Гранде — эпицентр охоты на Гевару в Боливии…

Куба и Крым

Но не фотовыставка, на самом деле, главное в приезде сына команданте на полуостров. Особый колорит этому визиту придаёт сравнение главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Че Геварой, о котором поведал Владимир Путин в фильме «Крым. Путь на родину». «Это человек, которого я никогда раньше не знал, никогда его не видел, не был с ним знаком. Не скрою, что мне назвали его фамилию, сказали, что он депутат», — рассказал президент о своём знакомстве с Аксёновым.

И далее: «Я когда спросил, кто этот человек, как вы к нему относитесь, он (один из депутатов крымского парламента. — Прим. ред.) говорит: „Ну, Че Гевара. Нам такой сейчас нужен“.

Поэтому ваш корреспондент, не мудрствуя лукаво, прямо спросил у Аксёнова, как он относится к тому, что его называют „крымским Че Геварой“?

»У меня только чувство гордости, — ответил глава республики. — Хотя, конечно, я никогда всерьёз себя с этим великим революционером не сравнивал и на одну ступеньку не ставил. Просто так вышло. Куба в своё время получила свободу через революцию, и Крым воссоединился с Россией тоже фактически в результате революционных событий. При этом, правда, особенность Крыма в том, что мы прошли этот путь без крови. Говорят, древо свободы должно быть полито кровью, но мы, слава Богу, обошлись без этого. Вернулись на историческую родину без единого выстрела, без единого разбитого окна. С глубоким уважением отношусь к Че Геваре. Человек отдал жизнь за свои идеалы. Его имя навсегда вписано в историю не только Кубы, но и всего мира».

«Лидеры есть повсюду, где совершаются революции, — заметил, отвечая на тот же вопрос, Эрнесто Гевара. — У нас были Че Гевара, Фидель и Рауль Кастро , у вас — Аксёнов. Я на сто процентов поддерживаю Крым и Россию».

Впереди у Эрнесто несколько дней в Крыму. 19 апреля он откроет аналогичную выставку в Севастополе , а потом посетит Бахчисарай, Ялту и «Артек». «Мы покажем вам Крым во всей красе», — пообещал ему Сергей Аксёнов.

Гевара-младший уже «поплатился» за свой приезд в Крым внесением в список украинского сайта «Миротворец» «за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым», а также «за участие в пропагандистских акциях России и попытки легализации „аннексии Крыма“. На это Эрнесто отреагировал так: „В отношении меня могут быть применены какие угодно санкции. Я не обращаю на них внимания“.

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