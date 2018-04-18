Ещё
В Минпромторге России вручили государственные и ведомственные награды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минпромторге России вручили государственные и ведомственные награды 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Сегодня, 18 апреля, в Москве в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград. В награждении государственными наградами за достигнутые успехи в развитии российской промышленности приняли участие заместители Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Аркадий Дворкович.
За большой вклад в развитие промышленности, создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу награждены: Орденом Александра Невского — генеральный директор ФГУП «ГОСНИИОХТ» Владимир Кондратьев, Орденом Почета — заместитель генерального конструктора ПАО «НПО „Алмаз“ Владимир Каспарьянц.
За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю безаварийную работу почетное звание „Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации“ присвоено Михаилу Кондратенко (АО „ЛИИ имени М. М. Громова“). Почетное звание „Заслуженный работник текстильной промышленности“ в ознаменование заслуг в области текстильной и легкой промышленности присвоено Николаю Гришко (ООО „Гришко“).
Высоких наград также удостоены: Почетной грамоты Президента Российской Федерации — генеральный директор АО „Экспоцентр“ Сергей Беднов за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд; Благодарности Президента Российской Федерации — трудовой коллектив ПАО „Туполев“ за большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигнутые успехи в труде.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил ведомственные награды Минпромторга России. За большой вклад в развитие промышленности и торговли награждены медалью „Трудовая доблесть“ генеральный директор ЗАО „МОФ „Парижская Коммуна“ Александр Никитин изаместитель управляющего директора по административному управлению и кадровой политике Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО „Роствертол“ имени Б. Н. Слюсаря Михаил Флек. Заместитель председателя правительства — министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовии Александр Седов награжденмедалью М. Т. Калашникова, учрежденной Министерством обороны РФ.
Почетными грамотами Минпромторга награждены: заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов; заместителю директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский; директор по стратегии, развитию и трансформации ООО УК „Металлоинвест“ Юрий Гаврилов; руководитель Проектного офиса Минпромторга России, генеральный директор ФБУ „Российское технологическое агентство“ Владимир Пастухов;заместитель председателя правительства — министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радик Харисов иминистр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Заместителю Губернатора — директору департамента промышленности, связи и энергетики Курганской области Александру Константинову присвоено звание „Почетный машиностроитель“.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Впервые в производстве хлебобулочных изделий применены российские роботы Россия и Индия обсудили формат сотрудничества в сфере производства комплектующих для военной техники Денис Мантуров посетил ЗАО «Таурас-Феникс»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций210
Госдеп пригрозил применить силу против России359
США заявили об атаке «российских наемников»154
PayPal исключили из «значимого» реестра22
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение