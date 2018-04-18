В Минпромторге России вручили государственные и ведомственные награды 

Сегодня, 18 апреля, в Москве в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства промышленности и торговли Российской Федерации состоялась торжественная церемония вручения государственных и ведомственных наград. В награждении государственными наградами за достигнутые успехи в развитии российской промышленности приняли участие заместители Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Аркадий Дворкович.
За большой вклад в развитие промышленности, создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу награждены: Орденом Александра Невского — генеральный директор ФГУП «ГОСНИИОХТ» Владимир Кондратьев, Орденом Почета — заместитель генерального конструктора ПАО «НПО „Алмаз“ Владимир Каспарьянц.
За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю безаварийную работу почетное звание „Заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации“ присвоено Михаилу Кондратенко (АО „ЛИИ имени М. М. Громова“). Почетное звание „Заслуженный работник текстильной промышленности“ в ознаменование заслуг в области текстильной и легкой промышленности присвоено Николаю Гришко (ООО „Гришко“).
Высоких наград также удостоены: Почетной грамоты Президента Российской Федерации — генеральный директор АО „Экспоцентр“ Сергей Беднов за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестный труд; Благодарности Президента Российской Федерации — трудовой коллектив ПАО „Туполев“ за большой вклад в развитие авиационной промышленности и достигнутые успехи в труде.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил ведомственные награды Минпромторга России. За большой вклад в развитие промышленности и торговли награждены медалью „Трудовая доблесть“ генеральный директор ЗАО „МОФ „Парижская Коммуна“ Александр Никитин изаместитель управляющего директора по административному управлению и кадровой политике Ростовского вертолетного производственного комплекса ПАО „Роствертол“ имени Б. Н. Слюсаря Михаил Флек. Заместитель председателя правительства — министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовии Александр Седов награжденмедалью М. Т. Калашникова, учрежденной Министерством обороны РФ.
Почетными грамотами Минпромторга награждены: заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов; заместителю директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский; директор по стратегии, развитию и трансформации ООО УК „Металлоинвест“ Юрий Гаврилов; руководитель Проектного офиса Минпромторга России, генеральный директор ФБУ „Российское технологическое агентство“ Владимир Пастухов;заместитель председателя правительства — министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радик Харисов иминистр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.
Заместителю Губернатора — директору департамента промышленности, связи и энергетики Курганской области Александру Константинову присвоено звание „Почетный машиностроитель“.