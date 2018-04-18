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Культурный центр «Братеево» станет площадкой проведения конкурса талантов «Солдатский конверт»
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Культурный центр «Братеево» станет площадкой проведения конкурса талантов «Солдатский конверт» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Открытый конкурс патриотических песен и танцев «Солдатский конверт» состоится в доме культуры «Братеево» в субботу, 21 апреля.
Участниками ежегодного смотра талантов могут стать дети от 6 лет и взрослые без ограничения возраста. Важным новшеством, внесенным в регламент конкурса в том году, стала номинация «Хореография», которая представляет возможность исполнить народно-сценические, сюжетные и эстрадные танцевальные композиции.
Традиционно конкурс объединит представителей и воспитанников домов культуры, детских школ искусств, культурных и частных центров из Москвы и Московской области. В программе конкурса — вокальные произведения советских и российских композиторов, народные песни, классические арии, воспевающие любовь к Родине, подвиги соотечественников.
По словам организаторов конкурса, в состав жюри в этом году вошли профессионалы в своих областях, педагоги и преподаватели. Так, оценить подготовку хореографических коллективов приедет заслуженный артист РФ Владислав Озерянский, а исполнение вокалистов с вниманием выслушает старший преподаватель кафедры хорового дирижирования Екатерина Радостева. В жюри конкурса также окажутся финалисты проекта «Новая Звезда 2» Виктор и Демьян Шумаковы, а также арт-продюсер культурного центра «Братеево», заслуженный артист РФ Вадим Колганов.
Фото: КЦ «Братеево».
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