Культурный центр «Братеево» станет площадкой проведения конкурса талантов «Солдатский конверт»

Открытый конкурс патриотических песен и танцев «Солдатский конверт» состоится в доме культуры «Братеево» в субботу, 21 апреля.

Участниками ежегодного смотра талантов могут стать дети от 6 лет и взрослые без ограничения возраста. Важным новшеством, внесенным в регламент конкурса в том году, стала номинация «Хореография», которая представляет возможность исполнить народно-сценические, сюжетные и эстрадные танцевальные композиции.

Традиционно конкурс объединит представителей и воспитанников домов культуры, детских школ искусств, культурных и частных центров из Москвы Московской области . В программе конкурса — вокальные произведения советских и российских композиторов, народные песни, классические арии, воспевающие любовь к Родине, подвиги соотечественников.

По словам организаторов конкурса, в состав жюри в этом году вошли профессионалы в своих областях, педагоги и преподаватели. Так, оценить подготовку хореографических коллективов приедет заслуженный артист РФ Владислав Озерянский, а исполнение вокалистов с вниманием выслушает старший преподаватель кафедры хорового дирижирования Екатерина Радостева. В жюри конкурса также окажутся финалисты проекта «Новая Звезда 2» Виктор и Демьян Шумаковы, а также арт-продюсер культурного центра «Братеево», заслуженный артист РФ Вадим Колганов

Фото: КЦ «Братеево».