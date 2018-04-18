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«Телеграм» пытаются использовать для удара по российскому государству
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«Телеграм» пытаются использовать для удара по российскому государству 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
События вокруг мессенджера Телеграм породили опасную иллюзию — мол, некий удачливый предприниматель нашел пути, позволяющие обмануть российское государство. «Павел Дуров бросил вызов Путину и победил», спекулируют некоторые. На самом деле у этого конфликта совсем другая подоплека и совсем другие уроки.
Началось всё с того, что владелец популярного мессенджера Телеграм Павел Дуров встал в позу и отказался даже вести переговоры с ФСБ о передаче ключей шифрования к своему продукту. После этого стало понятно, что мы имеем дело с конфликтом между иностранным предприятием и российским законодательством.
А в политической сфере принципиальным стал вопрос о том, кто «уступит первым». Понятно, что в случае, если бы Россия пошла на попятную, «прецедент Телеграма» тут же стал бы использоваться всеми, кто желает ослабления российского государства. Решение о давлении на Телеграм в России было принято российским судом — и не могло не исполняться теми органами, которые за это отвечает. В данном случае — Роскомнадзором. Другое дело, как именно нужно было исполнять это решение.
Технически полностью заблокировать Телеграмм в России невозможно. Это сложно было бы сделать даже в случае, если бы у нас, как в Китае, интернет фильтровался бы через «большую стену». Именно поэтому ошибкой Роскомнадзора было то, что изначально не было озвучено — а именно, речь идет не о полном блокировании, а лишь о затруднении доступа, о «деградации» мессенджера, о создании максимально возможных препятствий для его функционирования.
Из-за того, что руководитель Роскомнадзора Александр Жаров не провел эту разъяснительную работу, и возникла нынешняя двусмысленная ситуация. Иначе говоря, появилась возможность для спекуляций на тему «Телеграм одолевает Роскомнадзор». Чем опасны эти спекуляции?
Тем, что говорят Роскомнадзор, а подразумевают Кремль, власть, Россию. Некоторые открытым текстом так и говорят — Павел Дуров бросил вызов Путину и победил. Бредовость этого утверждения понятна не всем. Ведь, казалось бы, действительно — Роскомнадзор приступил к противодействию Телеграму, но ресурс по-прежнему работает.
Но в этой ситуации важно другое. Дуров бросает вызов не Путину и не Роскомнадзору. Он бросает вызов стране под названием Россия. Отказ соблюдать законы с демонстрацией собственной безнаказанности — серьезнейший удар по государству как таковому. Независимо от того, имеем мы дело с иностранной компанией, российским преступником или просто группой лиц, решивших, что они «здесь власть».
Конкретный повод тут становится уже не важен. Власть, не способная выполнить то, к чему ее обязывают собственные законы, становится предметом для насмешек, а государство получает пробоину ниже ватерлинии. Конечно, история с Телеграмом не развалит Россию — но то, что ее пытаются использовать именно для ослабления нашего государства, видно невооруженным глазом. Понимают ли это те, кто радуется «победе Дурова»? В своем подавляющем большинстве, конечно, нет. Им просто забавно наблюдать как «Давид победил Голиафа». При том, что в нашем случае мы имеем дело, во-первых, с абсолютно антигосударственной деятельностью, а во-вторых, никакого поражения России, естественно, не будет.
Сохранить свои позиции в России Телеграму все равно не удастся. Его аудитория будет уменьшаться, популярность — падать. И не только из-за позиции государства, но по неизбежным законам рыночных качелей, когда на смену одной моде приходит другая. А российская власть все равно будет прессовать Телеграм, исходя из единственно возможного принципа: никто на территории России не имеет права нарушать российские законы, да еще безнаказанно.
Да, в случае интегрированного в глобальный «облачный мир» Телеграма Россия не имеет возможности закрыть его на своей территории — но она может существенно затруднить его работу. Это уже и будет наказанием само по себе.
Главное, что вызов брошенный Дуровым государству, принят и на него дан ответ. Ошибкой Роскомнадзора было то, что он не признал сразу же то, что было очевидно специалистам — в мире глобальной информационно-облачной сети Телеграм невозможно полностью заблокировать на территории любой отдельной страны.
Сравнение с долларом будет неправильным, но отчасти возможным — можно запретить хождение этой валюты на территории России, но нельзя запретить гражданам хранить доллары и расплачиваться ими друг с другом. Такой запрет был в СССР, но никто в России не собирается перенимать этот советский опыт. Телеграм в нашей стране ждет судьба вот такого, запрещенного к хождению доллара — пожалуйста, пользуйтесь, покупайте друг у друга и продавайте, но не ищите доллар в обменниках. Там будут евро и юани, но не будет валюты, которая не пользуется доверием российского государства. Рано или поздно — тогда, когда процесс вытеснения доллара из международных расчетов дойдет до своего логического конца, так и случится с американской валютой.
Ну а Телеграм в России умрет гораздо раньше.
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