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Погранпункт у строящегося в ЕАО ж/д моста в Китай сдадут к концу 2018 года
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Погранпункт у строящегося в ЕАО ж/д моста в Китай сдадут к концу 2018 года 

ТАСС 1 час назад
ХАБАРОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный пункт пропуска у строящегося в Еврейской автономной области моста через Амур Нижнеленинское — Тунцзян (Китай) сдадут к концу 2018 года. Об этом сообщил в среду руководитель Росгранстроя Виктор Люкшин на совещании с участием вице-премьера — полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева в Хабаровске.
Мост Нижнеленинское — Тунцзян — первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Его длина — 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Стоимость строительства составляет 9 млрд рублей. Сейчас строится четвертая опора моста, завершить все работы планируют к концу 2018 года.
"Железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское — государственный контракт, сроки завершения контракта — 20 марта 2018 года. В отношении подрядчика ведется сейчас претензионная работа, разработан детализированный график с окончанием работ до декабря 2018 года, что обеспечивает синхронизацию со строительством мостового перехода", — сказал он.
Люкшин отметил, что задержка по строительству перехода, в частности, связана с отсутствием кадров и необходимой техники. Сейчас работы ведутся на всех объектах пункта пропуска. В рамках подготовленной корректировки федеральной целевой программы «Госграница РФ» и проекта гособоронзаказа на 2018-2020 годы в текущем году также планируют сделать проект под расширение номенклатуры перевозимых через пункт пропуска грузов. Эти работы «выпали» из программы, однако средства на них могут быть направлены из внутренних ресурсов Росгранстроя.
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