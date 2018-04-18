Пробки на дорогах Москвы снизились до девяти баллов

Ситуация на дорогах Москвы оценивается в девять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Уточняется, что на МКАД образовались заторы на внешней стороне (юго-запад, юго-восток, северо-запад), а также на внутренней (восток, юго-восток, запад, север). Также затруднения в движении транспорта отмечаются на Ленинградском, Щелковском, Новорязанском, Можайском, Пятницком, Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов. Третье транспортное кольцо загружено по всей его протяженности, на отдельных участках скорость автомобильного потока составляет 5 км/ч.

В центре Москвы основные затруднения образовались на Большом и Малом Каменных мостах, ул. Большая Полянка, ул. Большая Якиманка, на Болотной, Садовнической, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической набережных, ул. Новый Арбат, ул. Воздвиженка, ул. Тверская, ул. Большая Дмитровка, ул. Неглинная, ул. Большая Лубянка, ул. Мясницкая, ул. Солянка, ул. Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, на Лубянской и Старой площадях, на Никитском, Тверском, Страстном, Рождественском, Чистопрудном, Покровском, Яузском бульварах.