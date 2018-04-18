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Эксперты представили принципы для инвесторов в устойчивое рыболовство
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Эксперты представили принципы для инвесторов в устойчивое рыболовство 

ТАСС 1 час назад
Фонд защиты окружающей среды (EDF), фонд Эллен Мелой (поддерживает авторов, которые проводят провести творческое время в пустыне и пишут об этом), фонд Encourage Capital (работает в сфере инвестиций в решения важных экологических и социальных проблем), а также фонд Althelia Ecosphere (пропагандирует устойчивое производство и защиту окружающей среды) объявили о формировании первого набора принципов для инвестиций в ответственное рыболовство. О новых правилах сообщает портал Sustainable Brands.
Предложенные экспертами принципы нацелены в долгосрочной перспективе решить экологические и социальные проблемы, связанные с Мировым океаном. Сегодня рыбные промыслы во всем мире подвергаются риску, начиная с перелова и браконьерства, подвергающих многие виды угрозе исчезновения, и заканчивая обесцвечиванием коралловых рифов, которое нарушает пищевые цепочки. Так, нерегулируемый рыбный промысел оценивается в 30%, часто он ведется с использованием рабского труда.
Девять новых принципов, разработанных в качестве инструмента для инвесторов, предназначены для содействия устойчивому управлению рыболовством на основе ответственного инвестирования. Они включают в себя широкий круг вопросов — соблюдение рыбохозяйственных законов, оценку текущего состояния окружающей среды и прогноз ее будущего состояния, соблюдение правил правоприменения, прозрачности, а также прав человека и прочие.
Предполагается, что эти принципы будут приняты в качестве основы для всех заинтересованных инвесторов, которые собираются финансировать проекты и компании в области устойчивого рыболовства. Каждый инвестор сможет реализовать разработанные принципы в соответствии со своими инвестиционными стратегиями.
По данным EDF, ежегодно в рыболовство вкладывается несколько миллиардов долларов государственных и частных средств. Но критерием принятия инвестиционных решений редко является устойчивое развитие. Новые принципы направлены на то, чтобы рыбный промысел стал привлекательным для инвесторов, которые будут уверены в том, что обеспечение экологической и социальной устойчивости рыболовства принесет значительную отдачу от их инвестиций.
"Мы очень рады видеть, что появились последователи, готовые применять принципы на практике, чтобы управлять развитием и реализацией новых устойчивых инвестиционных проектов в области рыболовства", — поделился директор по вопросам воздействия Центра рыбохозяйственных решений EDF Тим Фицджеральд.
Материал предоставлен проектом “+1”.
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