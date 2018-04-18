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Роботы вытесняют с рабочих мест женщин и национальные меньшинства
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Роботы вытесняют с рабочих мест женщин и национальные меньшинства 

ТАСС 1 час назад
Автоматизация способна привести к тому, что к 2030 году 14% работающего населения (375 млн человек) столкнется с необходимостью поиска новой работы. К такому выводу пришли эксперты международной консалтинговой компании McKinsey в исследовании 2017 года о последствиях автоматизации труда. Анализ специалистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) показал, что автоматизация труда чаще затрагивает традиционно «женские» профессии, так что женщины теряют работу чаще мужчин. В свою очередь исследователи из Брукингского института (США) уточнили, что рабочие места начали быстро терять не только женщины, но и национальные меньшинства, поскольку именно они чаще всего попадают в категорию малообеспеченных слоев населения, менее гибких в вопросах переквалификации. Мнения экспертов собрал портал The Next Web.
Массовая замена людей аппаратами и роботами (доставка дронами, беспилотная техника, алгоритмическая торговля на бирже, кассы самообслуживания и др.) пока не сопровождается грамотной системой переподготовки для потерявших работу людей. Больше всего в результате автоматизации труда страдают наименее защищенные члены общества. Как считают эксперты ВЭФ, своими местами рискует непропорционально большой процент сотрудников со средним образованием и доходом ниже среднего. Наиболее сильно потеря рабочих мест, вызванная технологическими изменениями, проявляется в административном сегменте. В сфере архитектуры и инженерного дела риск быть замененным роботом ниже, однако в обеих этих сферах деятельности эксперты отметили гендерное неравноправие.
Исследователи Брукингского института оценили возможность автоматизации 20 профессий, где наиболее выражен фактор национальности. Выяснилось, что наиболее высок риск быть замененными роботами у латиноамериканцев (примерно 60%) и чернокожих сотрудников (50%). При том отмечается, что уже сейчас оплата труда чернокожих сотрудников на низкоквалифицированных рабочих местах на $3 в час ниже, чем у белых на тех же позициях.
Как обратили внимание эксперты, низкоквалифицированные рабочие в ЕС в два раза реже участвуют в программах переподготовки, чем жители ЕС в целом. И разрыв этот за период с 2012 по 2015 годы только увеличился. Когда речь заходит о переподготовке с освоением компьютерных навыков и решением высокотехнологичных задач, упомянутые категории отстают еще сильнее, особенно это касается граждан среднего и старшего возраста.
По мнению исследователей, за переподготовкой обращаются в основном люди, уже имеющие высшее образование, тогда как в ближайшей перспективе гораздо нужнее образовательные программы, поддерживаемые профсоюзами, отвечающими за трудящихся. Важно, чтобы переобучение неквалифицированных рабочих сосредотачивалось на таких факторах, как компьютерная грамотность, время и финансовые ресурсы, а также мотивация работников к смене карьеры. Интернет способен облегчить ситуацию, но для тех, кто с ним мало сталкивался, обучение должно проводиться оффлайн.
Материал предоставлен проектом "+1".
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