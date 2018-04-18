Международный день памятников: каким усадьбам Московской области грозит разрушение?

Сейчас на территории Московской области 151 объект культурного наследия — усадьбы, церкви, соборы. Многие из них охраняются государством, поддерживаются в хорошем состоянии. Исторические места области привлекают туристов из Москвы и других городов страны.

18 апреля в России отмечается Международный день памятников и исторических мест. «Вести Подмосковья» рассказывают о некоторых разрушенных памятниках Московской области, требующих восстановления и реконструкции.

Усадьба Чернышевых

Источник иллюстрации: https://vladimirdar.livejournal.com/109099.html

Находится в селе Ярополец Волоколамского района (или, как бы сказали раньше, уезда Московской губернии). Построена в XVII веке. На её территории в классицистический дворец, Казанская церковь, липовый парк.

Принадлежала сперва гетману Петру Дорошенко , затем её часть — первому графу Чернышёву и его жене Авдотье. Со временем северо-восточная часть усадьбы превратилась в образцовый роскошный дворец с богатейшей внутренней и внешней отделкой. Ещё полтора века усадьба меняла владельцев, но сохранялась в неприкосновенности. До революции. После 1917 года усадьбу национализировали: предметы искусства и убранства были вывезены, помещения использовались под лечебницу. Дом сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Сейчас историческим местом никто не занимается — постройки постепенно разрушаются.

Усадьба Осташёво

Источник иллюстрации: http://www.mytravelbook.org/objects/ostashevo/

Располагается на левом берегу Рузского водохранилища под Волоколамском . Создана в XVIII веке. На её территории — классицистический архитектурный ансамбль — усадьба, храм, одноэтажные флигели, липовая аллея.

Первый владелец усадьбы — князь Александр Урусов . После его смерти село и имение перешло к Николаю Муравьеву (знаменитому «учителю декабристов») — его пасынку. Муравьевы владели имением до 1859 года и были вынуждены его продать. Затем усадьбу ждала череда хозяев-предпринимателей, перевоплощения и известность по всей России в качестве образцового хозяйственного имения. В советские годы дом пришёл в запустение, в войну он был разрушен. Сейчас сам дом похож на руины, сохранилась только церковь Спаса Нерукотворного.

Усадьба Демьяново

Источник иллюстрации: http://nataturka.ru/muzey-usadba/demyanovo.html

Находится в селе Демьяново, под Клином. Построена в XVIII веке. На её территории — ансамбль построек раннего классицизма: дом, пристройка, Успенская церковь, английский парк.

Во второй половине XVIII принадлежала семье генерал-майора Наумова. В 1883 году перешла в руки философа Владимира Танеева. В усадьбе бывали писатель Андрей Белый , композиторы Пётр Чайковский Александр Скрябин . После революции в Демьяново организовали совхоз. Позже имени сожгли крестьяне. Сейчас на месте бывшего господского дома и других построек — руины.

Усадьба Быково

Источник иллюстрации: https://riamo.ru/article/7991/usadba-bykovo-psevdogoticheskaya-tserkov-i-anglijskij-park-v-podmoskove.xl Располагается в Раменском районе. Построена во второй половине XVII века. Имение Быково — это дворец архитектора яде Симона, Владимирская церковь, колокольня. Принадлежала сперва генерал-губернатору Михаилу Измайлову , затем — Воронцовым-Дашковым, инженеру Николаю Ильину . Усадьбу, как и другие, национализировала советская власть, дворец стал туберкулезным санаторием. Сейчас имение свободно для посещений — строения бывшего имения сохранились, но требуют реконструкции.

Исторические памятники не восстанавливают по множествам причин: из-за сложности или не возможности, отсутствия денег в бюджете, отсутствию культурной ценности. Нередко инициативы снизу не находят отклика федеральных властей. Игорь Чистюхин , зампред Московской областной думы считает, например что необходимо активизировать работу по восстановлению и реконструкции объектов культурного и исторического наследия, а «День памятников и исторических мест должен подкрепляться работой по их сохранению». Депутат выступает с инициативой реконструкции усадьбы Быково — но дальше дело не идёт.

Необходима организация торгов и привлечения частных инвесторов, усовершенствование системы законодательного регулирования. В области еще много мест «культурного наследия» — заброшенных, но красивых, удивляющих, привлекающих.