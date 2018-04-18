Ещё
Международный день памятников: каким усадьбам Московской области грозит разрушение?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Международный день памятников: каким усадьбам Московской области грозит разрушение? 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Сейчас на территории Московской области 151 объект культурного наследия — усадьбы, церкви, соборы. Многие из них охраняются государством, поддерживаются в хорошем состоянии. Исторические места области привлекают туристов из Москвы и других городов страны.
18 апреля в России отмечается Международный день памятников и исторических мест. «Вести Подмосковья» рассказывают о некоторых разрушенных памятниках Московской области, требующих восстановления и реконструкции.
Усадьба Чернышевых
Источник иллюстрации: https://vladimirdar.livejournal.com/109099.html
Находится в селе Ярополец Волоколамского района (или, как бы сказали раньше, уезда Московской губернии). Построена в XVII веке. На её территории в классицистический дворец, Казанская церковь, липовый парк.
Принадлежала сперва гетману Петру Дорошенко, затем её часть — первому графу Чернышёву и его жене Авдотье. Со временем северо-восточная часть усадьбы превратилась в образцовый роскошный дворец с богатейшей внутренней и внешней отделкой. Ещё полтора века усадьба меняла владельцев, но сохранялась в неприкосновенности. До революции. После 1917 года усадьбу национализировали: предметы искусства и убранства были вывезены, помещения использовались под лечебницу. Дом сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Сейчас историческим местом никто не занимается — постройки постепенно разрушаются.
Усадьба Осташёво
Источник иллюстрации: http://www.mytravelbook.org/objects/ostashevo/
Располагается на левом берегу Рузского водохранилища под Волоколамском. Создана в XVIII веке. На её территории — классицистический архитектурный ансамбль — усадьба, храм, одноэтажные флигели, липовая аллея.
Первый владелец усадьбы — князь Александр Урусов. После его смерти село и имение перешло к Николаю Муравьеву (знаменитому «учителю декабристов») — его пасынку. Муравьевы владели имением до 1859 года и были вынуждены его продать. Затем усадьбу ждала череда хозяев-предпринимателей, перевоплощения и известность по всей России в качестве образцового хозяйственного имения. В советские годы дом пришёл в запустение, в войну он был разрушен. Сейчас сам дом похож на руины, сохранилась только церковь Спаса Нерукотворного.
Усадьба Демьяново
Источник иллюстрации: http://nataturka.ru/muzey-usadba/demyanovo.html
Находится в селе Демьяново, под Клином. Построена в XVIII веке. На её территории — ансамбль построек раннего классицизма: дом, пристройка, Успенская церковь, английский парк.
Во второй половине XVIII принадлежала семье генерал-майора Наумова. В 1883 году перешла в руки философа Владимира Танеева. В усадьбе бывали писатель Андрей Белый, композиторы Пётр Чайковский, Александр Скрябин. После революции в Демьяново организовали совхоз. Позже имени сожгли крестьяне. Сейчас на месте бывшего господского дома и других построек — руины.
Усадьба Быково
Источник иллюстрации: https://riamo.ru/article/7991/usadba-bykovo-psevdogoticheskaya-tserkov-i-anglijskij-park-v-podmoskove.xl  Располагается в Раменском районе. Построена во второй половине XVII века. Имение Быково — это дворец архитектора яде Симона, Владимирская церковь, колокольня. Принадлежала сперва генерал-губернатору Михаилу Измайлову, затем — Воронцовым-Дашковым, инженеру Николаю Ильину. Усадьбу, как и другие, национализировала советская власть, дворец стал туберкулезным санаторием. Сейчас имение свободно для посещений — строения бывшего имения сохранились, но требуют реконструкции.
Исторические памятники не восстанавливают по множествам причин: из-за сложности или не возможности, отсутствия денег в бюджете, отсутствию культурной ценности. Нередко инициативы снизу не находят отклика федеральных властей. Игорь Чистюхин, зампред Московской областной думы считает, например что необходимо активизировать работу по восстановлению и реконструкции объектов культурного и исторического наследия, а «День памятников и исторических мест должен подкрепляться работой по их сохранению». Депутат выступает с инициативой реконструкции усадьбы Быково — но дальше дело не идёт.
Необходима организация торгов и привлечения частных инвесторов, усовершенствование системы законодательного регулирования. В области еще много мест «культурного наследия» — заброшенных, но красивых, удивляющих, привлекающих.
Вести Подмосковья: последние новости
Ярмарка «Товары регионов России» открыта до 22 апреля в Коломне ОНФ выявил в Подмосковье острые системные проблемы в сфере ЖКХ Загрязнителей рек Подмосковья привлекут к ответственности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций217
Госдеп пригрозил применить силу против России360
США заявили об атаке «российских наемников»155
PayPal исключили из «значимого» реестра24
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Новости партнеров
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение