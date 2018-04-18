С. Собянин: В Москве создана не имеющая аналогов система льгот

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью, которое опубликовано на сайте «Российской газеты».

«Помимо прямых выплат по малообеспеченности, которые получают 226 тыс. детей и 125 тыс. семей, в столице действуют широкие меры социальной поддержки фактически тех же категорий горожан. 4,5 млн москвичей получают субсидии на оплату услуг ЖКХ, имеют льготы на бесплатный проезд в городском транспорте, по лекарственному обеспечению и целый ряд других. Такой разветвленной системы льгот, как в Москве , нет больше нигде в стране. Да и среди других стран немного найдется таких, которые могу сравниться с ней», — сказал мэр

Он отметил, что бедные — люди, нуждающиеся в поддержке государства — есть и в богатых, и в бедных городах. «Пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. Правда, иногда в эту категорию по формальному признаку попадают и те, кто на самом деле не беден. Например, в сводках, и в печати то и дело читаешь: у безработного угнали со стоянки автомобиль „Мерседес“. Но речь не о них, а о тех, кто не может обеспечить себе достаток по объективным причинам. Именно по этим людям в первую очередь ударил кризис 2014-2015 гг. — их доходы резко снизились», — сказал С. Собянин, подчеркнув, что именно поэтому правительство города приняло решение об увеличении в разы пособий многодетным семьям, одиноким матерям, ветеранам.