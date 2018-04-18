Во дворе на Дмитровке залатали дорожную яму

Во дворе дома 126, корпус 1 по Дмитровскому шоссе залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия во внутридворовом проезде. Провал (яма) устранен», — говорится в ответе.