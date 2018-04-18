Ещё
Во дворе на Дмитровке залатали дорожную яму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Во дворе на Дмитровке залатали дорожную яму 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 126, корпус 1 по Дмитровскому шоссе залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия во внутридворовом проезде. Провал (яма) устранен», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Посетителям центра соцобслуживания в Дмитровском рассказали об основах работы с Microsoft Word Дворы Дмитровского района этой весной украсят сиренью На Коровинском шоссе починили неисправный светофор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций217
Госдеп пригрозил применить силу против России360
США заявили об атаке «российских наемников»155
PayPal исключили из «значимого» реестра24
США рассказали о новом «ударе» по Сирии48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение