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Плотину на реке Вьюнка в Балашихе отремонтируют после жалоб на подтопления
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Плотину на реке Вьюнка в Балашихе отремонтируют после жалоб на подтопления 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков.
Во время паводков в Балашихе были подтоплены территории. Это садовые товарищества «Малиновка 1» и «Малиновка 2», а также село Новый Милет на реке Вьюнка. В Новом Милете существует гидротехническая станция, которая в настоящее время неисправна. Глава Балашихи Сергей Юров дал поручение отремонтировать плотину, чтобы в дальнейшем она могла регулировать уровень реки
— Михаил Объедков.
Он добавил, что во время поводка в садовых товариществах «Малиновка 1» и «Малиновка 2» были подтоплены около 30 домов, в селе Новый Милет от воды пострадали жители одного дома, который ближе всего находился к реке.
Из-за  того что плохо работают гидротехнические сооружения на реке Вьюнка в селе Новый Милет в Балашихе, во время паводка вода разлилась так, что поступила на первый этаж нашего дома. Были обращения в местную администрацию. Обещали, что будут ремонтировать плотину
— Елена Тюляева, жительница села Новый Милет.
По словам Михаила Объедкова, в селе Новый Милет специалисты прочистили засорившуюся трубу гидротехнических сооружений. Кроме того, по обращению в администрацию Раменского района была прочищены трубы плотины в этом муниципалитете. Благодаря этим мерам и установившейся теплой погоде вода с участков ушла.
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