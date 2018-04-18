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Глава компании «Просвещение» поздравил «АиФ» с юбилеем
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Глава компании «Просвещение» поздравил «АиФ» с юбилеем 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Владимир Узун отметил высокопрофессиональный добросовестный труд всех, кто принимает участие в подготовке каждого номера газеты
Президент АО «Управляющая компания „Просвещение“ Владимир Узун поздравил газету „Аргументы и факты“ с 40-летним юбилеем.
»АиФ» — несомненно, одно из самых популярных и читаемых российских изданий не только в нашей стране, но и за рубежом. За годы своего существования газета постоянно менялась, пробовала и совершенствовала форматы, развивала новые проекты и технологии, остро реагировала на самые актуальные и интересующие читателя темы, что позволяло ей оставаться лидером в своей области, — говорится в телеграмме. — За столь высокими достижениями стоит высокопрофессиональный добросовестный труд всех, кто принимает участие в подготовке каждого номера, передавая свои знания, опыт, любовь к своему делу в создании одного из ведущих и популярных СМИ».
Также Узун отметил, что, помимо издательской деятельности, «АиФ» занимается благотворительностью, реализует социальные проекты и помогает нуждающимся. Кроме того, он поблагодарил газету за внимание к вопросам модернизации российской школы и пожелал редакции новых творческих идей и их воплощения.
Ранее «Аргументы и факты» с 40-летием поздравили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, патриарх Кирилл и глава Совфеда Валентина Матвиенко.
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