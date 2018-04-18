Глава компании «Просвещение» поздравил «АиФ» с юбилеем

Владимир Узун отметил высокопрофессиональный добросовестный труд всех, кто принимает участие в подготовке каждого номера газеты

»АиФ» — несомненно, одно из самых популярных и читаемых российских изданий не только в нашей стране, но и за рубежом. За годы своего существования газета постоянно менялась, пробовала и совершенствовала форматы, развивала новые проекты и технологии, остро реагировала на самые актуальные и интересующие читателя темы, что позволяло ей оставаться лидером в своей области, — говорится в телеграмме. — За столь высокими достижениями стоит высокопрофессиональный добросовестный труд всех, кто принимает участие в подготовке каждого номера, передавая свои знания, опыт, любовь к своему делу в создании одного из ведущих и популярных СМИ».

Также Узун отметил, что, помимо издательской деятельности, «АиФ» занимается благотворительностью, реализует социальные проекты и помогает нуждающимся. Кроме того, он поблагодарил газету за внимание к вопросам модернизации российской школы и пожелал редакции новых творческих идей и их воплощения.