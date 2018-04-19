Видео: В Берлине хулиганы напали на молодого израильтянина

Вскоре после того, как молодой человек надел на себя головной убор, начались оскорбления со стороны троих проходивших мимо мужчин. Когда же спутник парня попросил прекратить эти вербальные атаки, один из хулиганов начал наносить удары ремнем.

Позже одному из мужчин удалось даже легко ранить парня бутылкой, но оказавшаяся рядом свидетельница помогла остановить драку, и худшего не произошло. Сам израильтянин решил снимать инцидент на видео и даже попытался преследовать хулиганов.

Молодой человек, который вырос в арабской семье в Израиле , заявил полиции, что напавший на него человек говорил на арабском языке с сирийским диалектом. При этом все трое находились в нетрезвом состоянии.