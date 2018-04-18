Неизвестные избили двух евреев в кипах в Берлине 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Трое неизвестных напали на двух еврейских молодых людей в кипах в Берлине, сообщает в среду полиция столицы Германии.
Ein antisemitischer Angriff im #Prenzlberg beschäftigt seit gestern Abend #Berlin und natürlich auch unser #Morgengezwitscher. In #Lichtenrade hingegen wurde ein Motorradfahrer nach einem Sturz schwer verletzt. ^tsm pic.twitter.com/3YNOuPHsAX
— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 18 апреля 2018 г.
Нападение произошло во вторник вечером в районе Пренцлауэр-Берг. Неизвестные выкрикивали антисемитские оскорбления, одного из молодых людей избили ремнем. После этого нападавшие скрылись, говорится в сообщении полиции Берлина в Twitter.
Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, в соцсетях появилось видео, на котором показано, как молодой человек бьет другого ремнем и кричит на арабском «еврей».
Издание со ссылкой на исследование организации по вопросам антисемитских настроений сообщает, что за последний год число инцидентов на почве антисемитизма в Берлине увеличилось на 60%.
"Это невыносимо, когда у нас нападают на молодых людей только за то, что они носят кипу", — цитирует газета главу МИД ФРГ Хайко Мааса.