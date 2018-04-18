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Арабы-мигранты напали на евреев в Берлине
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Арабы-мигранты напали на евреев в Берлине 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В центре Берлина группа из трех молодых людей, говорящих на арабском, напала на двух израильтян в кипах. Об этом сообщает The Local.
Инцидент произошел 17 апреля в районе Пренцлауэр-Берг, видео появилось в сети чуть позже. Юноши сначала стали выкрикивать антисемитские лозунги на арабском, а затем один из них напал на евреев с ремнем. После этого атаковавшие скрылись.
По данным Deutsche Welle, один из пострадавших молодых людей не является евреем. Он рассказал изданию, что вырос в арабской семье в Израиле, а кипу ему подарил друг. Он решил ее надеть, несмотря на предупреждения о том, что подобная затея опасна. По его словам, как минимум один из нападавших говорил на сирийском диалекте.
После произошедшего канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с антисемитскими инцидентами необходимо бороться «с твердостью и решимостью». Немецкие политики назвали случившееся постыдным.
5 апреля сообщалось, что за последние пять лет число радикальных исламистов в Германии выросло на 100 процентов.
В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны выступили за сдерживание потока беженцев и против квот на число мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов, совершенных вновь прибывшими мусульманами, в ФРГ также появились антимигрантские настроения. В страну за эти годы перебралось свыше 1,5 миллиона человек.
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