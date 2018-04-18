В Нижнем Новгороде начался суд над похитителями шедевров Левитана

На скамье подсудимых оказались члены одной из самых дерзких банд последнего времени. Они за несколько минут обчистили музей в Плёсе, сняв со стен пять картин на 195 миллионов рублей, захватили пять миллионов, ограбив банк в Нижнем Новгороде. На счету банды также нападение на перевозчиков денег и перестрелка с полицейскими. Один из членов банды сам оказался бывшим сотрудником полиции.

Художники налёта

Ограбление века в Плёсе произошло в ночь на 5 августа 2014 года. Когда после срабатывания сигнализации примчалась охрана, злоумышленников уже след простыл. Две камеры видеонаблюдения оказались замазанными краской из баллончиков, на окне выломана рама. Из историко-архитектурного и художественного музея-заповедника исчезли пять картин — небольших, «удобных» для рюкзака или сумки, и в то же время самых ценных: «Розы», «Речная заводь», «Полустанок», «Тихая речка» кисти Левитана общей стоимостью 181 миллион рублей, а также «Овраг за забором», которая оценивается в 14 миллионов. Это была шестая часть всех картин из экспозиции!

План «Перехват» результатов не дал. Позже выяснилось: похитители объехали все посты на мотоцикле.

Злоумышленников было двое. Один из них — организатор банды. Именно Алексей Майоров , по версии обвинения, заранее приходил в музей под видом простого посетителя, изучал расположение картин, особенности охранной системы. Вместе с ним на дело пошёл Игорь Гонцов. Как следует из материалов дела, проникнув в музей через окно, Гонцов снимал со стен картины и передавал стоявшему на улице Майорову. На всё это похитителям потребовались буквально считаные мгновения. Правда, сам Гонцов сейчас уверяет, что было наоборот: он стоял на улице, а картины снимал и передавал ему Майоров.

— Мне без разницы было, что это за картины, — говорит он. — Я всего лишь управлял мотоциклом.

Как украсть пять миллионов

Следующим невероятным по дерзости преступлением банда отметилась в Нижнем Новгороде. В ночь на 10 мая 2016 года к дому по улице Белинского, в котором располагался филиал одного из банков, подъехала машина. В ней были Майоров, Гонцов, Серёгин и Кусков. Интересно, что жизненные дороги петляют порой весьма причудливо. Михаил Серёгин в прошлом служил в сормовской милиции. И привлекал к уголовной ответственности Андрея Кускова. Но это обстоятельство не помешало им стать членами одной банды.

Ясно, что ограблению банка также предшествовал тщательный сбор информации. Злоумышленники знали, что плита, в которой они собирались сделать лаз, не бетонная (иначе их постигла бы неудача), а шлакоблочная. По версии обвинения, через этот лаз Гонцов и Серёгин попали в туалет банковского филиала. Майоров и Кусков остались на улице.

План был хитроумным. В туалете злоумышленники дождались прихода двоих сотрудниц — управляющей и кассира. Женщины отключили в банке сигнализацию, а охранников в помещении филиала не было. И тут из туалета вылетели грабители в масках. Кассир сразу упала в обморок, чем спасла себя от издевательств, которым налётчики подвергли управляющую.

Молодую женщину допросили как потерпевшую на первом же судебном заседании. Когда она вспоминала о происходившем в то утро, у неё дрожали руки. К слову, после налёта женщина попросила перевести её в другой филиал банка.

Теперь уже бывшая управляющая рассказала, что когда она и кассир вошли в помещение, сразу обратили внимание на какой-то посторонний запах — как будто работали сварочным аппаратом. Это были последствия от пробивания лаза. Но женщины не успели даже ничего сообразить, как в зал влетели люди в масках с какими-то металлическими, по её словам, предметами в руках.

Грабители стали искать ключи от кассовой комнаты, вытряхнули содержимое сумки управляющей. Женщина отказывалась сказать, где ключи, но к её голове приставили лом. В суде она сказала, что думала о своём маленьком ребёнке: что с ним будет, если ей проломят голову…

Заполучив ключи от кассовой комнаты, а затем от сейфа, налётчики выгребли пять миллионов рублей, загрузили пачки денег в сумку, и через тот же лаз выбрались на улицу.

В это время к филиалу мчались сотрудники службы безопасности банка. Оказалось, что в зале работали камеры видеонаблюдения. Картинки были выведены на монитор в кабинете начальника СБ. Придя утром на работу, он увидел, что творится в одном из филиалов, и направил туда группу захвата. Но было поздно. Налётчики успели скрыться.

Промашка вышла

Через полгода банда прогремела в Дальнеконстантиновском районе. За коммерческой организацией на улице Шатковской в Нижнем Новгороде злоумышленники наблюдали и знали, что оттуда периодически на бронированной машине увозят деньги. В ночь на 8 ноября Майоров, сидя на дереве, по рации дал сообщникам сигнал: машина отъехала. Серёгин и Гонцов ждали в районе у трассы. С ними были Антон Рубец и Денис Петровский , оба из Белоруссии . Их нашли через общих знакомых. Рубец и Петровский приехали на УАЗе и «Субару» — для налёта нужны были новые люди и не засвеченные машины.

УАЗ выехал наперерез. Грянула автоматная очередь. Из бронированного автомобиля выволокли троих мужчин. Один из них оказал сопротивление и получил пулю в бедро. Однако ценного груза не было. Добычей налётчиков стало всего 62,2 тысячи рублей — наличность, оказавшаяся в карманах тех троих.

Видимо, на звук выстрелов к месту ограбления подъехал экипаж ДПС . Преступники дали по двоим полицейским очередь и скрылись, бросив «Субару» с автоматом.

В тот же день всех четверых задержали с участием бойцов спецназа Росгвардии. Причём Петровский скрывался в дачном домике, надев на себя валенки, куртку и дублёнку, которые, по версии следствия, взял в этом домике — видимо, надеялся сойти за простого дачника. Так что ему вменяют ещё и кражу. Сам он говорит, что эти вещи не крал, а ему их дали полицейские после задержания, потому что было холодно.

Всего в банде было девять человек. Майоров, Кусков и Серёгин заключили досудебное соглашение со следствием, дела в отношении них выделили в отдельное производство. По трём их сообщникам информации нет. А вот 37-летнего Гонцова, 29-летних Рубца и Петровского начали судить в областном суде. Интересно, что ранее они не судимы. И у всех троих высшее образование.

Имена и фамилии участников событий изменены.