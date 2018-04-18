Успешным школьникам торжественно вручили паспорта

Инициатива торжественного вручения исходила от полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича . В этом году церемония была приурочена ко Дню воинской славы России . Именно в этот день войска князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Прежде чем передать ученикам заветный документ, гости обратились к ним со словами напутствия. «Паспорт — это основополагающий документ гражданина России. Этому званию нужно соответствовать всегда, каждым днем своей жизни подтверждать высокий статус», — сказала Светлана Бакулина.

Александр Баранов отметил, что сегодняшнее поколение достойно своих отцов и дедов. Ребята интересуются историей, растут настоящими гражданами своей страны. Это не удивительно. Для патриотического воспитания молодежи в ПФО действует целый ряд общественных проектов: оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец», военно-спортивная игра «Зарница Поволжья», проект «Кадетство», спортивно-туристический лагерь «Туриада».

Юные получатели паспортов признались, что запомнят этот день надолго. «Думаю, я заслужил такое торжество благодаря своим отметкам. Я стараюсь получить хорошее образование, чтобы в дальнейшем освоить серьезную профессию, — рассказывает 14-летний Владимир Чернобаев. -Теперь я почти взрослый человек и полноправный гражданин России. Для меня быть гражданином — значит уважать свою страну, быть опорой своим родным и близким».

Слегка волнуется его ровесница, Снежана Исаева. Девушка учится на «4» и «5», занимает призовые места на олимпиадах по русскому языку. «Быть гражданином — значит не просто жить в своей стране, но соблюдать ее законы, гордиться ее достижениями», — говорит Снежана.

Итоги церемонии подвел Александр Винников. «Паспорт гражданина Российской федерации дает вам не только определенные права, но и обязанности — перед школой, семьей, родной областью и целой страной, — отметил начальник главка. — Вступая на жизненную стезю, старайтесь действовать, думать и принимать решения осознанно. Не стремитесь сразу критиковать и отвергать предложенное. Учитесь считаться с чужим мнением, ставить себя на место другого. Во всем ищите конструктивное начало».