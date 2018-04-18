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Трамп пересмотрит свое отношение к Транстихоокеанскому партнерству
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Трамп пересмотрит свое отношение к Транстихоокеанскому партнерству 

Банки Сегодня 49 минут назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Walter Arce / depositphotos.comТрамп пересмотрит свое отношение к Транстихоокеанскому партнерствуБолее года назад, сразу же после своей инаугурации Дональд Трамп подписал исполнительный приказ о выходе из соглашения ТПП. Свое решение он назвал «великим делом для американского рабочего класса».
В январе текущего года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Президент США проявил интерес к инициации переговоров о пересмотре соглашения ТПП или к заключению индивидуальных соглашений с 11 странами — участниками ТПП.
В заявлении пресс-службы Белого Дома отмечено: «В прошлом году Президент исполнил свое обещание выйти из соглашения ТПП, обсуждение которого проводила администрация Обамы. Это соглашение было несправедливым для американских рабочих и фермеров. Президент последовательно заявлял, в том числе и в Давосе, что он открыт для рассмотрения приемлемого для США соглашения. В этой связи он поручил Ларри Кудлову и Роберту Лайтхайзеру изучить возможности проведения переговоров о пересмотре и заключении новой редакции соглашения».
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