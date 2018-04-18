Ещё
Племянница Лозы родила сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Племянница Лозы родила сына 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В середине марта Россию потрясло сообщение о том, что в Истринском районе Московской области стая бродячих собак насмерть загрызла 19 — летнего парня. Как оказалось, это был жених племянницы Юрия Лозы. Молодая пара ожидала рождение ребенка.
В интервью НСН музыкант Юрий Лоза сообщил, что его племянница родила сына.
«Позавчера племянница родила мальчика, Тимофеем назвала. Малыш здоров, 53 см», — прокомментировал он.
Трагическое происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая смерть человека» в связи с этим нападениями собак. В Совете Федерации предложили принять закон, позволяющий отстреливать диких собак, нападающих на людей.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эрдоган заявил о проведении досрочных выборов в Турции Новым главой Калининграда стал Алексей Силанов Госдума рассмотрит закон о контрсанкциях 16 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций228
Госдеп пригрозил применить силу против России364
США заявили об атаке «российских наемников»155
PayPal исключили из «значимого» реестра24
США рассказали о новом «ударе» по Сирии49
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение