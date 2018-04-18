Племянница Лозы родила сына 

В середине марта Россию потрясло сообщение о том, что в Истринском районе Московской области стая бродячих собак насмерть загрызла 19 — летнего парня. Как оказалось, это был жених племянницы Юрия Лозы. Молодая пара ожидала рождение ребенка.
В интервью НСН музыкант Юрий Лоза сообщил, что его племянница родила сына.
«Позавчера племянница родила мальчика, Тимофеем назвала. Малыш здоров, 53 см», — прокомментировал он.
Трагическое происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлёкшая смерть человека» в связи с этим нападениями собак. В Совете Федерации предложили принять закон, позволяющий отстреливать диких собак, нападающих на людей.