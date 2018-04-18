В Госдепе сообщили, что продолжат применять карательные меры против РФ и Ирана 

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать решительно применять карательные меры против России и Ирана за их действия как в Сирии, так и за ее пределами. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
"Администрация уже приняла меры как в отношении Ирана…, так и в отношении России за различную деятельность, связанную с распространением, преступными действиями и событиями в Сирии и за пределами Сирии. Мы продолжим действовать в этом отношении решительно и использовать доступные нам полномочия", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена, поинтересовавшегося, намерена ли администрация принимать какие-либо меры в отношении Москвы за ее действия в Сирии.