Резиденты технопарка «Слава» показали свои разработки на международном салоне 

Технопарк «Слава» принял участие в XXI Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018». В рамках коллективного стенда технопарк «Слава» представили компании «ОРТЕЗ», «ТПС», «ЛЭС-ТВ», «ТЕХНОСВЕТ» и «Люмэкс-Центрум».
Основная цель организации и проведения Салона «Архимед» — это активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка, новых продуктов и услуг. Компании-резиденты технопарка «Слава» приняли участие в конкурсе и решением международного жюри были удостоены серебряных медалей. Так, компания «ТЕХНОСВЕТ» представила прибор «Метатом-2» — радиочастотный комплекс для комбинированного воздействия на раковые опухоли различной локализации. Данный прибор открывает возможности импортозамещения дорогой зарубежной техники.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».