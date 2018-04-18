Резиденты технопарка «Слава» показали свои разработки на международном салоне

Технопарк «Слава» принял участие в XXI Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018». В рамках коллективного стенда технопарк «Слава» представили компании «ОРТЕЗ», «ТПС», «ЛЭС-ТВ», «ТЕХНОСВЕТ» и «Люмэкс-Центрум».

Основная цель организации и проведения Салона «Архимед» — это активизация изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности, развитие рынка, новых продуктов и услуг. Компании-резиденты технопарка «Слава» приняли участие в конкурсе и решением международного жюри были удостоены серебряных медалей. Так, компания «ТЕХНОСВЕТ» представила прибор «Метатом-2» — радиочастотный комплекс для комбинированного воздействия на раковые опухоли различной локализации. Данный прибор открывает возможности импортозамещения дорогой зарубежной техники.