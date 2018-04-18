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Во дворе на улице 800-летия Москвы восстановили освещение
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Во дворе на улице 800-летия Москвы восстановили освещение 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Во дворе дома 3, корп. 2 по улице 800-летия Москвы привели в порядок фонари. Работы выполнили по просьбе жителя района Восточное Дегунино, сообщившего об отсутствии освещения на портал «Наш город».
Проблема была решена через два дня после поступления заявки. Официальный ответ за подписью и. о. директора ГУП «Моссвет» Ивана Солодовникова был размещен на портале в установленный срок.
«На Ваше обращение сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электроламп. Освещение восстановлено и в настоящее время работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения Москвы», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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