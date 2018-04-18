Сроки отключения горячей воды в Москве могут быть сокращены

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году могут быть сокращены сроки отключения горячей воды в Москве.

Он пояснил, что отключение горячей воды будет проходить в столице поэтапно после окончания отопительного сезона приблизительно в конце апреля, отмечает телеканал «Москва-24». График отключения можно найти на городских порталах.

На данный момент горячую воду отключают на 10 дней. По словам главы ведомства, еще восемь лет назад ее отключали на 20 и более дней. Однако совсем отказаться от отключения горячей воды нельзя, заключил Петр Бирюков.

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