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Сроки отключения горячей воды в Москве могут быть сокращены
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Сроки отключения горячей воды в Москве могут быть сокращены 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков.
В этом году могут быть сокращены сроки отключения горячей воды в Москве.
Он пояснил, что отключение горячей воды будет проходить в столице поэтапно после окончания отопительного сезона приблизительно в конце апреля, отмечает телеканал «Москва-24». График отключения можно найти на городских порталах.
На данный момент горячую воду отключают на 10 дней. По словам главы ведомства, еще восемь лет назад ее отключали на 20 и более дней. Однако совсем отказаться от отключения горячей воды нельзя, заключил Петр Бирюков.
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