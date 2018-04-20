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Первые отключения горячей воды начнутся после майских праздников
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Первые отключения горячей воды начнутся после майских праздников 

Москва24 45 минут назад
Фото: Москва24
Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Этот отопительный сезон еще не завершился, но службы комплекса городского хозяйства Москвы уже начали подготовку к следующему. Так сразу после майских праздников мы приступим к гидравлическим испытаниям и профилактическим работам системы отопления. Первые отключения горячей воды также начнутся с середины мая", — сказал он, передает Агентство «Москва».
Ранее Бирюков сообщал, что сроки отключения горячей воды в Москве для профилактических работ могут сократить. В настоящее время максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. Несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней. При этом совсем отказаться от отключений горячей воды нельзя, подчеркнул заммэра.
Ранее МОЭК опубликовал график летних отключений горячей воды в Москве. С помощью специального информационного сервиса жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения.
Для этого нужно ввести адрес дома, и система укажет сроки проведения работ. В этом году, кроме даты, будет указано время начала и окончания отключений.
Отмечается, что график летних отключений скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу.
Узнать дату отключения горячей воды по конкретному адресу также можно на информационных щитах многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактических работ заблаговременно. Также для удобства горожан разработан специальный онлайн сервис на портале mos.ru.
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