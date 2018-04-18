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Мухаметшин назвал открытым вопрос изучения татарского языка в республике
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Мухаметшин назвал открытым вопрос изучения татарского языка в республике 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в ходе федерального образовательного форума «Молодой гвардии» в Казани, в том числе, говорил о вопросе изучения татарского языка в республике. О сохранения национальной культуры Мухаметшина спросила одна из участниц форума. В общем и целом, тему Мухаметшин назвал актуальной и подчеркнул, что сегодняшняя ситуация не устраивает власти республики. Председатель Госсовета РТ говорит о праве изучения родных языков и установлении государственных, закрепленном в Конституции России. Ранее русский и татарский языки изучались в равном объеме, продолжает Мухаметшин. Затем федеральный центр указал на ошибки в трактовке нормы, оказалось, что татарский язык изучался в большем объеме, чем необходимо. На спорный момент ранее указал президент России Владимир Путин, после чего последовали прокурорские проверки в школах. Итогом стал новый подход: «два часа на татарский язык для всех, а тот, кто не татарин, должен по согласованию с родителями или по письменному согласию изучать татарский язык», говорит Мухаметшин. «Да, мы обеспокоены ФГОС, по которому сегодня скукожится образовательный процесс по изучению национальных языков», — настаивает председатель Госсовета РТ. По словам Мухаметшина, реализация обновленной программы обучения «вызывает непонимание значительной части татарских жителей» республики. И сейчас Министерство образования и науки РТ ищет выход из сложившейся ситуации. Но, в любом случае, запрос татарской части населения республики на изучение родного языка будет удовлетворен, говорит председатель Госсовета РТ. «Сказать, что мы тебе запрещаем изучать язык отца и матери, мы права не имеем!» — резюмировал Мухаметшин, добавив, вопрос изучения татарского языка остается открытым, а федеральный центр принимает участие в поиске решения.
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