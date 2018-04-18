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На базе Военной академии РХБЗ проходит совещание регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ
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На базе Военной академии РХБЗ проходит совещание регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В его работе принимает участие генеральный инспектор Министерства обороны, председатель Совета ветеранов ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков.
На базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проходит совещание ветеранского актива Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (ОООВ ВС РФ) в Северо-Западном регионе России, которое проводит генеральный инспектор Министерства обороны, председатель Совета ветеранов ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков.
Виктор Ермаков посетил занятия с юнармейцами, которые проходят в эти дни в соответствии с ежемесячным планом совместной работы командования академии и штаба Костромского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Виктор Ермаков оставил запись в Книге почётных гостей, где высоко отозвался о проводимой вузом работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
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