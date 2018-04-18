На базе Военной академии РХБЗ проходит совещание регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ

В его работе принимает участие генеральный инспектор Министерства обороны, председатель Совета ветеранов ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков.

На базе Военной академии радиационной, химической и биологической защиты проходит совещание ветеранского актива Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации (ОООВ ВС РФ) в Северо-Западном регионе России, которое проводит генеральный инспектор Министерства обороны, председатель Совета ветеранов ОООВ ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков.

Виктор Ермаков посетил занятия с юнармейцами, которые проходят в эти дни в соответствии с ежемесячным планом совместной работы командования академии и штаба Костромского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Виктор Ермаков оставил запись в Книге почётных гостей, где высоко отозвался о проводимой вузом работе по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.