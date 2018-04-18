Для болельщиков ЧМ-2018 построят навигационные конструкции

К середине мая в столице установят навигационные конструкции, которые помогут болельщикам чемпионата мира по футболу 2018 года ориентироваться в городе. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Москва 24» глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

По его словам, планируется установить два вида конструкций. Всего их количество составит порядка 229 штук.

«Одна из них, так называемая башня, где закреплены всевозможные направления, указывающие на спортивные объекты, транспортную инфраструктуру и всевозможные объекты, которые, которые могут быть интересны болельщикам, не только футбол, а объекты, которые, может быть, исторического наследия и так далее. Второй вид конструкций — это так называемые панель-кронштейны, которые мы располагаем на опорах наружного освещения. И на панель-кронштейнах в основном указывается направление движения к спортивному объекту, либо от спортивного объекта в сторону транспортных узлов», — рассказал Г. Гасангаджиев.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Текст © Мария Клименко / Москва меняется

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