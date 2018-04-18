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Почему в одних областях России «акают», в других «окают»
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Почему в одних областях России «акают», в других «окают» 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Всем известно, что русские из разных областей произносили по-разному одни и те же слова. Самое распространённое различие: в одних местах безударное «о» чётко слышалось в речи как «о», в других — это же безударное «о» слышалось как «а». Несмотря на повсеместное распространение, благодаря дикторам радио и телевидения, в прошлом столетии так называемого московского произношения с умеренным «аканьем», местами в России до сих пор можно встретить людей, которые и «окают», и резко (сильнее москвичей) «акают».
География русских диалектов
Владимир Даль в середине XIX века подразделил диалекты «живого великорусского языка» на семь основных наречий: северное, восточное, сибирское, рязанское, донское, новороссийское и смоленское. Первые три, по его наблюдению, характеризовались «оканьем», другие четыре — «аканьем». Самого крайнего выражения «оканье» достигало в Сибири, где даже безударное письменное «а» обычно произносилось как «о». «Аканье» было наиболее развито в Рязанской и других центральных губерниях к югу от Москвы. Тут безударное «о» всегда превращалось в «а». Что касается акающего говора жителей Смоленской губернии, то Даль был склонен относить его уже к белорусскому языку, которому также свойственно аканье.
Последующие лингвистические исследования дополняли, уточняли, исправляли эту картину. Тем не менее, положенное в основу деление русского языка на окающие и акающие говоры всегда сохранялось. Оно разделяло русских на северных, которым было свойственно оканье, и южных, с аканьем. Между теми и другими стали выделять переходную полосу так называемых среднерусских говоров. В 1914 году отделение русского языка и словесности Императорской академии наук в Петербурге выпустило карту диалектов русского языка (под которым тогда понимались нынешние русский, украинский и белорусский языки). [С-BLOCK]
Северные диалекты великорусского языка располагались к северу и востоку от линии, тянувшейся примерно через Псков, Старую Руссу, Тверь, чуть севернее Москвы, Касимов, Арзамас, Алатырь. Здесь граница севернорусских говоров резко сворачивала к югу, и северные диалекты занимали всё Среднее Поволжье к югу до Камышина и всё Заволжье (за одним исключением), Урал и простирались далее в Сибирь.
Южно-великорусские наречия располагались к югу и западу от линии Можайск, Малоярославец, Коломна, Рязань, Спасск (ныне Беднодемьяновск), где она изламывалась на юг через Аткарск к Камышину, далее шла вдоль Волги до Царицына и уходила в калмыцкие степи. Донские и терские казаки, а также изолированный массив в Заволжье в Самарской губернии, относились к группе южных великорусских говоров. [С-BLOCK]
Между северными и южными русскими диалектами узкой извилистой полосой располагались говоры среднерусские. К ним относилось население Псковской губернии, юга Новгородской, запада Тверской, окрестностей Москвы, мещёрской части Рязанской губернии. Наибольшей ширины эта переходная полоса достигала в теперешних Мордовии и Пензенской области.
Восточная часть Смоленщины относилась к полосе, переходной между великорусскими и белорусскими наречиями, в то время как сам Смоленск уже полностью лежал в зоне, где говорили по-белорусски. В то же время между южнорусским и малорусским (украинским) диалектами составители карты проводили границу резко, без переходной области.
Диалектологическая карта русского языка 1964 года сохранила в своей основе то же самое деление, несколько видоизменив его границы, в частности — расширив полосу среднерусских наречий.
Параллели в украинском и белорусском языках
В украинских и белорусских народных говорах тоже есть как акающие, так и окающие варианты. Тем не менее, всё-таки большинство говоров украинского языка — окающие, а почти все белорусские — акающие. Исключений мало. В русском же языке нет преобладания того либо другого способа произношения.
Происхождение
Происхождение окающих и акающих говоров русского языка и даже их относительный возраст продолжают дискутироваться среди лингвистов. Согласно самой распространённой точке зрения, окающее произношение было исходным, оно идёт ещё от праславянских языков и предшествовало аканью. Последнее возникло только в XIV веке в связи с утратой безударных гласных, обозначавшихся в древнерусском письме буквой «ъ». С этого века мы замечаем в письменных памятниках немало случаев написания «а» там, где прежде писались «ъ» и даже «о». Однако в XV-XVI вв. отмечается обратная тенденция: часто стали писать «о» вместо «а». По мнению некоторых филологов, это были попытки тогдашних грамотеев исправить казавшееся им неправильным произношение на «а». Хотя чисто логически, в таком случае, можно было бы считать и наоборот: что написание «а» возникло как реакция на кажущееся неправильным употребление «о» в устной речи.
Блестящий знаток древнерусских летописей академик А. А. Шахматов считал, между тем, что аканье возникло ещё в части диалектов праславянского языка и предшествовало появлению оканья. В русский язык аканье пришло через наречие племени вятичей, обитавшего в верховьях Оки.
Есть мнения в пользу того, что акающее произношение имеет с своей основе иранский и балтский субстрат, ассимилированный славянами, а окающее — такой же ассимилированный финский субстрат. Однако эти мнения не объясняют широкого распространения оканья среди украинцев при наличии у них фрикативного «г», как и у южных великорусов (такое «г» с придыханьем, согласно В. И. Абаеву, есть наследие речи иранцев). [С-BLOCK]
Тем не менее, субстратная гипотеза происхождения различий между аканьем и оканьем частично подтверждается в настоящее время генетическими исследованиями, согласно которым южные русские имеют больше всего сближений с украинцами, русские средней полосы (особенно на Псковщине) — с белорусами и поляками, а северные русские — с народами финской группы.
Но пока происхождение деления русского народа на две крупнейшие диалектные группы, сильно различающиеся произношением безударной гласной «о», до конца не выяснено.
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