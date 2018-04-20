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В Рязани создадут центр содействия органам местного самоуправления
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В Рязани создадут центр содействия органам местного самоуправления 

АиФ Рязань 25 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о региональной системе содействия органам местного самоуправления, сообщает пресс-служба облправительства.
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