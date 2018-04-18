Графский транспорт

18 апреля 1924 года в столице открылся первый регулярный автобусный маршрут. Он проходил от Пресненской заставы до железнодорожной станции Серебряный Бор и поэтому считался загородным.

Внутригородской маршрут — от площади Тверская Застава до Каланчевской площади — был пущен 8 августа. На линии работали преимущественно английские «Лейланды», рассчитанные на 28 пассажиров.

Интересно, что впервые автобусы появились в столице в 1907 году и принадлежали частному лицу — графу Александру Шереметеву. Две немецкие машины — 8-местный Daimler и 12-местный NAG — курсировали от Сущевского Вала до графской усадьбы Останкино. Шереметевы были богатым и видным боярским родом, а граф Александр Дмитриевич имел репутацию щедрого мецената. Что не помешало ему установить не самую гуманную по тем временам плату за проезд — 15 копеек. За эти деньги можно было купить четыре фунта муки, или три фунта гречки, или фунт первосортной говядины… Что ж, у графского транспорта и расценки соответствующие.