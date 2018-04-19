Ставлю амбициозные задачи. Александр Гусев рассказал о приоритетах развития Воронежской области 

Облдума утвердила доклад главы региона о работе правительства. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Гусев отчитался перед депутатами областной думы о работе правительства Воронежской области в 2017 году. Поскольку сам Александр Гусев возглавил правительство только в конце декабря прошедшего года, докладывать ему пришлось об успехах своего предшественника, экс-губернатора Алексея Гордеева. При этом Александр Гусев подчеркнул, что намерен поставить перед правительством амбициозные планы на ближайшие десять лет. Итоги Начиная отчет, глава региона отметил, что Воронежская область в последние пять лет стабильно входит в число регионов-лидеров по макроэкономическим показателям. За это время валовый региональный продукт увеличился в 1,7 раза, при том, что в среднем по России — в 1,4 раза. В прошедшем году прирост составил 2,2%, при среднероссийском показателе 1,5%. Значительными темпами росла промышленность (107%), сельское хозяйство (101,3%) и торговый оборот (103,2%). — Восьмой год подряд стабильно растет инвестиционная привлекательность региона. Несмотря на то, что в 2017 году рост был незначительный, всего за восемь лет объем инвестиций увеличился в 1,9 раза, это третий показатель в Российской Федерации. Рост реальной заработной платы составил 103,6%, на рекордно низком уровне находится безработица — 0,9%, а по рейтинговым оценкам качества жизни регион занимает седьмое место в РФ, — подытожил Александр Гусев.
Задачи При этом он отметил, что высокие социально-экономические результаты должны стать отправной точкой для формирования планов по дальнейшему развитию области. Перед правительством региона Александр Гусев намерен поставить ряд амбициозных задач. — Задача-минимум заключается в поддержании темпов экономического роста на уровне не менее 2,5%. В среднесрочной перспективе его можно обеспечить за счет завершения уже начатых инвестиционных проектов, развития инженерной инфраструктуры и улучшении бизнес-климата, а также господдержки. Но есть необходимость поставить более амбициозные задачи и обеспечить рост экономики на уровне 4-5% в год. Такие показатели достижимы, и я уверен, что они нам по силам. В течение ближайших десяти лет мы сосредоточимся на создании благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличения продолжительности жизни в области до 80 лет, обеспечения роста доходов населения и снижения уровня бедности в два раза, — обозначил приоритеты глава региона. Для этого, по его мнению, потребуется оптимизация работы по привлечению инвестиций, создание более благоприятных налоговых и надзорных условий и активное использование научного, образовательного и человеческого капитала региона. Промышленность Эта отрасль развивается с очень хорошей динамикой, отметил глава региона. Рост промышленного производства по итогам 2017 года составил 106,9%. За пять лет региональная промышленность выросла на 33% при среднероссийском показателе всего 0,7%. — По итогам последних семи лет мы достигли седьмого места в стране. Безусловно, локомотивом роста является производство пищевых продуктов. Достаточно высокую динамику показывают предприятия оборонно-промышленного комплекса и Нововоронежская АЭС. Наша задача — сохранение уже достигнутых темпов роста 4-5% в год. Это позволит в целом по экономике региона выйти на параметры программы-максимум с ростом показателей на 4-5%, — отметил Александр Гусев.
В первую очередь, по его мнению, нужно обеспечить рост в высокотехнологичных отраслях. Прежде всего, это реализация проектов ПАО «ВАСО» в области гражданской и транспортной авиации, создание завода радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие», объединение усилий по наращиванию объемов производства АО КБХА и Воронежского мехзавода. Кроме того, глава региона планирует приступить к формированию новых точек роста, например, созданию предприятия по переработке природного газа с объемом инвестиций в 14-15 млрд рублей, что позволит создать около 5 тыс. рабочих мест. — Для реализации этой задачи нужно обеспечить создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории индустриального парка «Масловский». Это позволит реализовать 15-20 крупных инвестпроектов с общим объёмом инвестицийв 30 млрд рублей, — рассказал Александр Гусев. Так же большие надежды глава региона возлагает на территорию опережающего развития «Павловск». Кроме того, запланировано провести актуализацию инвестиционных паспортов районов, аудит их энергетических мощностей и развитие энергетических сетей в привязке к инвестиционным площадкам. Так же в планах фонд создание регионального фонда развития промышленности для увеличения объёмов средств, получаемых из федерального бюджета. АПК — Воронежская область стабильно входит в десятку регионов по производству основных видов сельско-хозяйственной продукции. В прошлом году воронежские аграрии получили рекордный за всю историю полеводства в регионе урожай зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, регион занимает первое место в стране по приросту поголовья свиней и четвертое — по объёмам производства молока, — рассказал Александр Гусев. В планах у главы региона создание кластера по производству мясной и молочной продукции, увеличение поголовья КРС на 45 тыс. голов, свиней — на 50%, строительство не менее 10 новых молочных комплексов, запуск производства органической продукции. В течение ближайших трех лет объём инвестиций в АПК Воронежской области, по оценке Александра Гусева, составит не менее 60 млрд рублей, что позволит создать не менее 4 тыс. новых рабочих мест.
Строительство Строительная отрасль так же демонстрирует стабильный рост. По объему ввода жилья Воронежская область шесть лет подряд занимает третье место в ЦФО, уступая только Москве и Московской области, констатировал Александр Гусев. Задача-минимум, по его словам, состоит в том, чтобы сохранить существующие темпы развития отрасли — более 1,6 млн кв. м жилья в год — и привлечь дополнительные средства на строительство объектов инфраструктуры, что позволит комплексно осваивать большие территории. Задача-максимум — повысить уровень доступности жилья за счет снижения его стоимости и роста доходов и в полтора раза увеличить количество семей, улучшивших свои жилищные условия. Приоритет в жилищном строительстве, по словам Александра Гусева, должен отдаваться освоению застроенных территорий. Только в Воронеже их площадь составляет 220 га, оценил глава региона. Их освоение позволит сдать в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м комфортного жилья со всей необходимой сопутствующей инфраструктурой.
Предпринимательство По оценке главы региона, в 2017 году в Воронежской области работали более 88 тыс. субъектов малого бизнеса. Для реализации их проектов за год удалось привлечь из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Это позволило региону занять 13 место в рейтинге субъектов РФ по обороту розничной торговли на душу населения. В 2009 году Воронежская область располагалась только на 45 строчке рейтинга. Привлекательность этого сектора экономики Александр Гусев планирует за счет привлечения региональных и федеральных средств и использования новых и имеющихся инструментов создания субъектов малого предпринимательства и поддержки занятости. Кроме того, планируется усилить поддержку производственных компаний, чтобы увеличить их экспортный потенциал. Для таких предприятий в индустриальном парке «Масловский» уже выделили участок площадью 25га, до конца года его планируется обеспечить энергоресурсами. Для поддержки малого предпринимательства в области создадут единого оператора, который будет работать по принципу одного окна, а среднему и малому бизнесу обеспечат более широкий доступ к рынку госзакупок, чтобы обеспечить их вовлеченность в торги на уровне 30%. Все эти меры к 2023 году позволят увеличить численность предпринимательского сообщества до 100 тыс. человек. Здравоохранение Основным итогом 2017 года Александр Гусев назвал снижение смертности на 4%, а смертности среди трудоспособного населения — на 10,6%. Продолжительность жизни увеличилась при этом с 72 до 73 лет. Главной задачей системы здравоохранение глава региона назвал повышение качества оказываемых населению услуг, увеличение их доступностии оперативности. Для этого регион будет продолжать строить в ФАПы в районах и наращивать число мобильных медицинских комплексов. Кроме того, в течение ближайших пяти лет планируется построить 15 новых поликлиник и подстанций скорой помощи. На это потратят более 4,5 млрд рублей. Уже в этом году начнется строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 340 коек и поликлиники в Шилово на 550 посещений в смену.
Образование В числе основных задач системы образования Александр Гусев назвал ликвидацию очередей в детские сады для детей в возрасте до трёх лет. В течение двух лет регион получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на создание 20 объектов дошкольного образования, рассчитанных на 4 тыс. мест. Кроме того, в течение трех лет в Воронежской области возведут семь новых школ на 6 тыс. учеников.
Культура Завершая отчет, Александр Гусев заверил, что правительство области продолжит укреплять культурный потенциал региона, поддерживать развитие знаковых, масштабных мероприятий, ставших визитной карточкой нашей области, таких как Международный Платоновский фестиваль, фестиваль детских театров «Маршак», «Мандельштамфест». Елена Гончарова