Ставлю амбициозные задачи. Александр Гусев рассказал о приоритетах развития Воронежской области

Облдума утвердила доклад главы региона о работе правительства. Временно исполняющий обязанности главы региона Александр Гусев отчитался перед депутатами областной думы о работе правительства Воронежской области в 2017 году. Поскольку сам Александр Гусев возглавил правительство только в конце декабря прошедшего года, докладывать ему пришлось об успехах своего предшественника, экс-губернатора Алексея Гордеева . При этом Александр Гусев подчеркнул, что намерен поставить перед правительством амбициозные планы на ближайшие десять лет. Итоги Начиная отчет, глава региона отметил, что Воронежская область в последние пять лет стабильно входит в число регионов-лидеров по макроэкономическим показателям. За это время валовый региональный продукт увеличился в 1,7 раза, при том, что в среднем по России — в 1,4 раза. В прошедшем году прирост составил 2,2%, при среднероссийском показателе 1,5%. Значительными темпами росла промышленность (107%), сельское хозяйство (101,3%) и торговый оборот (103,2%). — Восьмой год подряд стабильно растет инвестиционная привлекательность региона. Несмотря на то, что в 2017 году рост был незначительный, всего за восемь лет объем инвестиций увеличился в 1,9 раза, это третий показатель в Российской Федерации. Рост реальной заработной платы составил 103,6%, на рекордно низком уровне находится безработица — 0,9%, а по рейтинговым оценкам качества жизни регион занимает седьмое место в РФ, — подытожил Александр Гусев.

Задачи При этом он отметил, что высокие социально-экономические результаты должны стать отправной точкой для формирования планов по дальнейшему развитию области. Перед правительством региона Александр Гусев намерен поставить ряд амбициозных задач. — Задача-минимум заключается в поддержании темпов экономического роста на уровне не менее 2,5%. В среднесрочной перспективе его можно обеспечить за счет завершения уже начатых инвестиционных проектов, развития инженерной инфраструктуры и улучшении бизнес-климата, а также господдержки. Но есть необходимость поставить более амбициозные задачи и обеспечить рост экономики на уровне 4-5% в год. Такие показатели достижимы, и я уверен, что они нам по силам. В течение ближайших десяти лет мы сосредоточимся на создании благоприятных условий для развития предпринимательства, увеличения продолжительности жизни в области до 80 лет, обеспечения роста доходов населения и снижения уровня бедности в два раза, — обозначил приоритеты глава региона. Для этого, по его мнению, потребуется оптимизация работы по привлечению инвестиций, создание более благоприятных налоговых и надзорных условий и активное использование научного, образовательного и человеческого капитала региона. Промышленность Эта отрасль развивается с очень хорошей динамикой, отметил глава региона. Рост промышленного производства по итогам 2017 года составил 106,9%. За пять лет региональная промышленность выросла на 33% при среднероссийском показателе всего 0,7%. — По итогам последних семи лет мы достигли седьмого места в стране. Безусловно, локомотивом роста является производство пищевых продуктов. Достаточно высокую динамику показывают предприятия оборонно-промышленного комплекса и Нововоронежская АЭС. Наша задача — сохранение уже достигнутых темпов роста 4-5% в год. Это позволит в целом по экономике региона выйти на параметры программы-максимум с ростом показателей на 4-5%, — отметил Александр Гусев.

В первую очередь, по его мнению, нужно обеспечить рост в высокотехнологичных отраслях. Прежде всего, это реализация проектов ПАО «ВАСО» в области гражданской и транспортной авиации, создание завода радиоэлектронной аппаратуры концерна «Созвездие» , объединение усилий по наращиванию объемов производства АО КБХА и Воронежского мехзавода. Кроме того, глава региона планирует приступить к формированию новых точек роста, например, созданию предприятия по переработке природного газа с объемом инвестиций в 14-15 млрд рублей, что позволит создать около 5 тыс. рабочих мест. — Для реализации этой задачи нужно обеспечить создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории индустриального парка «Масловский». Это позволит реализовать 15-20 крупных инвестпроектов с общим объёмом инвестицийв 30 млрд рублей, — рассказал Александр Гусев. Так же большие надежды глава региона возлагает на территорию опережающего развития «Павловск». Кроме того, запланировано провести актуализацию инвестиционных паспортов районов, аудит их энергетических мощностей и развитие энергетических сетей в привязке к инвестиционным площадкам. Так же в планах фонд создание регионального фонда развития промышленности для увеличения объёмов средств, получаемых из федерального бюджета. АПК — Воронежская область стабильно входит в десятку регионов по производству основных видов сельско-хозяйственной продукции. В прошлом году воронежские аграрии получили рекордный за всю историю полеводства в регионе урожай зерновых и зернобобовых культур. Кроме того, регион занимает первое место в стране по приросту поголовья свиней и четвертое — по объёмам производства молока, — рассказал Александр Гусев. В планах у главы региона создание кластера по производству мясной и молочной продукции, увеличение поголовья КРС на 45 тыс. голов, свиней — на 50%, строительство не менее 10 новых молочных комплексов, запуск производства органической продукции. В течение ближайших трех лет объём инвестиций в АПК Воронежской области, по оценке Александра Гусева, составит не менее 60 млрд рублей, что позволит создать не менее 4 тыс. новых рабочих мест.

Строительство Строительная отрасль так же демонстрирует стабильный рост. По объему ввода жилья Воронежская область шесть лет подряд занимает третье место в ЦФО, уступая только Москве Московской области , констатировал Александр Гусев. Задача-минимум, по его словам, состоит в том, чтобы сохранить существующие темпы развития отрасли — более 1,6 млн кв. м жилья в год — и привлечь дополнительные средства на строительство объектов инфраструктуры, что позволит комплексно осваивать большие территории. Задача-максимум — повысить уровень доступности жилья за счет снижения его стоимости и роста доходов и в полтора раза увеличить количество семей, улучшивших свои жилищные условия. Приоритет в жилищном строительстве, по словам Александра Гусева, должен отдаваться освоению застроенных территорий. Только в Воронеже их площадь составляет 220 га, оценил глава региона. Их освоение позволит сдать в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м комфортного жилья со всей необходимой сопутствующей инфраструктурой.

Предпринимательство По оценке главы региона, в 2017 году в Воронежской области работали более 88 тыс. субъектов малого бизнеса. Для реализации их проектов за год удалось привлечь из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Это позволило региону занять 13 место в рейтинге субъектов РФ по обороту розничной торговли на душу населения. В 2009 году Воронежская область располагалась только на 45 строчке рейтинга. Привлекательность этого сектора экономики Александр Гусев планирует за счет привлечения региональных и федеральных средств и использования новых и имеющихся инструментов создания субъектов малого предпринимательства и поддержки занятости. Кроме того, планируется усилить поддержку производственных компаний, чтобы увеличить их экспортный потенциал. Для таких предприятий в индустриальном парке «Масловский» уже выделили участок площадью 25га, до конца года его планируется обеспечить энергоресурсами. Для поддержки малого предпринимательства в области создадут единого оператора, который будет работать по принципу одного окна, а среднему и малому бизнесу обеспечат более широкий доступ к рынку госзакупок, чтобы обеспечить их вовлеченность в торги на уровне 30%. Все эти меры к 2023 году позволят увеличить численность предпринимательского сообщества до 100 тыс. человек. Здравоохранение Основным итогом 2017 года Александр Гусев назвал снижение смертности на 4%, а смертности среди трудоспособного населения — на 10,6%. Продолжительность жизни увеличилась при этом с 72 до 73 лет. Главной задачей системы здравоохранение глава региона назвал повышение качества оказываемых населению услуг, увеличение их доступностии оперативности. Для этого регион будет продолжать строить в ФАПы в районах и наращивать число мобильных медицинских комплексов. Кроме того, в течение ближайших пяти лет планируется построить 15 новых поликлиник и подстанций скорой помощи. На это потратят более 4,5 млрд рублей. Уже в этом году начнется строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 340 коек и поликлиники в Шилово на 550 посещений в смену.

Образование В числе основных задач системы образования Александр Гусев назвал ликвидацию очередей в детские сады для детей в возрасте до трёх лет. В течение двух лет регион получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на создание 20 объектов дошкольного образования, рассчитанных на 4 тыс. мест. Кроме того, в течение трех лет в Воронежской области возведут семь новых школ на 6 тыс. учеников.