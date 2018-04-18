«Для меня это было сюрпризом»: «Мисс бикини мира» из Перми спела в шоу Comedy Club 

В эфир вышло шоу Comedy Club на ТНТ с участием пермской модели Дарьи Хохловой. Ведущие Гарик Харламов и Павел Воля по традиции в начале выступления разговаривали со зрителями. За одним из столов сидела и пермячка. Девушка недавно стала обладательницей титула «Мисс бикини» на международном конкурсе «Мисс туризм» в Малайзии. По просьбе ведущих она продемонстрировала свои таланты.
Павел Воля уточнил, в каких конкурсах участвует Дарья: «Лишь в тех, где есть слово „красота“? — спросил ведущий. Девушка ответила, что еще и в музыкальных, поскольку учится на оперную певицу. Тогда ведущие, конечно же, попросили ее спеть. Она начала исполнять припев песни Аллы Пугачевой „Опять метель“, но закончить ей не дали — посыпались шутки.
— Я получала удовольствие от происходящего, — поделилась впечатлениями с 59.ru Дарья. — Была очень веселая атмосфера. Для меня это стало сюрпризом. Я не знала, о чем будут спрашивать. Это была импровизация.
Также, у Дарьи уже есть титулы „Юная краса России-2016“ и „Мисс жемчужина России“.