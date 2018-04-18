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Сразу два брака зарегистрированы в одной из нижегородских исправительных колоний
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Сразу два брака зарегистрированы в одной из нижегородских исправительных колоний 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В исправительной колонии №11 ГУФСИН России по Нижегородской области отдел ЗАГС города Бор зарегистрировал сразу два брака — двое осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, зарегистрировали отношения со своими избранницами.. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, регистрация брака осужденных в период отбывания наказания считается доброй традицией, так как создание семьи — важное и ответственное решение, которое благоприятно отразится на дальнейшей жизни осужденных.
«Руководство и воспитательный отдел учреждения с пониманием относятся к проведению подобных мероприятий и оказывает осужденным поддержку, так как создание новой семьи является дополнительным стимулом в становлении на путь исправления», — отмечают в пресс-службе.
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