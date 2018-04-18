В Нижнем Новгороде создадут комиссию по приемке бесхозяйных сетей

Специальную комиссию по приемке бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры предложено создать в Нижнем Новгороде. В нее должны войти представители городской и районных администраций, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций. С данной инициативой выступил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин на заседании 18 апреля.

«Ресурсоснабжающим организациям предлагалось принять на обслуживание сети, которые уже перешли в собственность муниципалитета из разряда бесхозных и никем не обслуживаемых. Таких объектов на сегодняшний день более 4,5 тысяч. Около 400 объектов предложено ОАО «Нижегородский Водоканал» и около 700 — ОАО «Теплоэнерго». Однако, есть ряд моментов, которые на сегодняшний день не позволяют заключить договор. В частности, сложно оценить по факту, что из себя представляет тот или иной участок сети», — отметил Аношкин.

По его словам, создание комиссии, позволит ускорить данную работу. Совместными усилиями можно будет обследовать сети и зафиксировать основные параметры того или иного объекта, чтобы затем оценить обстановку и принять решение.

«Еще одной причиной, по которой ресурсоснабжающие организации не торопятся принимать такие сети, является то, что их состояние порой оставляет желать лучшего. Многие из них настолько ветхие, что требуют больших вложений», — добавил Аношкин.

Члены комиссии поддержали идею создания комиссии. В дальнешем депутаты планируют контролировать ее работу.

Напомним, ремонт бесхозяйных сетей Нижнего Новгорода обошелся в 7,5 млн рублей.