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Первая в этом сезоне ярмарка откроется в Бирюлеве западном
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Первая в этом сезоне ярмарка откроется в Бирюлеве западном 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Первая в этом сезоне ярмарка выходного дня откроется в районе в пятницу, 20 апреля, по адресу Булатниковская улица, дом 9, корпус 1. Площадку, выделенную для торговли, специалисты ГБУ «Московские ярмарки» начали готовить в среду, 18 апреля. Об этом редакции газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» рассказала заместитель главы управы по вопросам экономики торговли и услуг района Таина Жуйкова.
Со среды сотрудники ГБУ «Московские ярмарки» начали завозить и собирать конструкции для торговых павильонов, устанавливать санитарные объекты, контейнеры для отходов и инженерные коммуникации. Товар на ярмарку поступит в четверг вечером, однако, перед тем как попасть на прилавок, его проверят специалисты московской ветслужбы, отметила Таина Жуйкова.
В основном торговать будут овощами и фруктами. Об этом говорит опубликованный на сайте ГБУ «Московские ярмарки» реестр участников. Удивляет то, отметила замглавы управы, что из 20-ти отведенных для торговли мест, предприниматели района и города забронировали лишь девять, именно столько поданных на московском портале заявок на участие были удовлетворены. Тем не менее, убеждена Таина Жуйкова, ярмарки выходного дня — жителям района нужны и полезны:
«Традиционный суповой набор: картофель, лук, морковь — на ярмарке всегда можно купить и дешевле, чем в магазинах, и прекрасного качества. По крайней мере, выбор того же картофеля и солений здесь существенно шире».
Первая ярмарочная сессия пройдет с 20 по 22 апреля.
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