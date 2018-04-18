Центробанк проработает меры для поддержки российских компаний под санкциями

Центробанк проработает меры для поддержки российских подсанкционных компаний, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России понимает сложности российских компаний в условиях расширения санкций и будет прорабатывать меры, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты», — говорится в сообщении.

В начале апреля Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из России

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