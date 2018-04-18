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Центробанк проработает меры для поддержки российских компаний под санкциями
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Центробанк проработает меры для поддержки российских компаний под санкциями 

Банки.ру 1 час назад
Центробанк проработает меры для поддержки российских подсанкционных компаний, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Банк России понимает сложности российских компаний в условиях расширения санкций и будет прорабатывать меры, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты», — говорится в сообщении.
В начале апреля Минфин США внес в санкционный список семь бизнесменов, 17 чиновников, а также полтора десятка юридических лиц из России.
В частности, санкции введены в отношении главы ВТБ Андрея Костина, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, президента объединенной компании «Русал» Олега Дерипаски, бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова и миллиардера Сулеймана Керимова, заместителя председателя ЦБ РФ Александра Торшина.
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