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На участке 2-го Южнопортового проезда восстановили дорожное покрытие
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На участке 2-го Южнопортового проезда восстановили дорожное покрытие 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Несколько дорожных ям оперативно заделали во 2-м Южнопортовом проезде после обращения местной жительницы на портал «Наш город». Она сообщила о проблеме и попросила устранить ее, приложив соответствующий фотоматериал.
В установленный срок на портале появился ответ пользователю за подписью руководителя ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» Ирины Муравьевой.
«Сообщаем, что проведены локальные мероприятия по восстановлению асфальтобетонного покрытия по указанному адресу. Дополнительно информируем, что данный адрес включен в план капитального ремонта объектов дорожного хозяйства ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» на 2018 год», — отмечается в ответе.
Напомним, сообщить о неровностях дорожного покрытия можно в соответствующую рубрику на портале «Наш город» после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (ео)
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