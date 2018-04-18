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Читателям библиотеки на улице Софьи Ковалевской дадут урок толерантности
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Читателям библиотеки на улице Софьи Ковалевской дадут урок толерантности 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
В четверг, 19 апреля, в библиотеке № 30 на улице Софьи Ковалевской состоится познавательное мероприятие «Библиотека — территория толерантности». Об этом сообщила главный библиотекарь учреждения Людмила Яковенко.
— Мы поговорим с нашими юными гостями о безопасности, покажем презентацию «Толерантность сегодня — мир навсегда», а также послушаем стихотворения в исполнении школьников, — уточнила Людмила Яковенко.
Посетителей будут ждать к 15.00. Вход свободный. Гостей будут ждать по адресу ул. Софьи Ковалевской, д. 10, корп. 1. (то)
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