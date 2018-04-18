В Тулузе существуют зоны, где царит беспредел

Тулузе в квартале Мирай с воскресенья проходят столкновения между молодежью и полицией. Мэрия даже рассматривает вопрос о введении «комендантского часа» для несовершеннолетних. Были сожжены 25 автомобилей; 18 человек, в том числе шесть подростков, находятся под стражей. Их обвиняют в уничтожении имущества в результате поджога и в насильственных действиях. Местные жители сетуют на то, что боятся выходить вечером на улицу.

Причиной столкновений с участием около сотни молодых людей могли стать слухи о самоубийстве одного из заключенных, родом из этих мест. Участники протестов считают, что в гибели заключенного виновны надзиратели. Однако по информации некоторых полицейских источников, напряженность усилилась после того, как полицейские остановили на улице девушку в никабе (головной убор, закрывающий полностью лицо) для проверки документов. По сообщению «Фигаро», она отказалась подчиниться требованию представителей власти и в мае ее будут судить за неповиновение, неуважение к правоохранительным органам . Во Франции ношение никаб в общественном месте усугубляет напряженность, поскольку это наглядный пример неповиновения государственному запрету. С одной стороны, это воспринимается как презрение к авторитету государства, а с другой — как предлог для разжигания исламофобских настроений.

Район Мирай, в котором проживает более 40 000 жителей, известен незаконным оборотом наркотиков и постоянными сведениями счетов между бандами. Он был выбран властями для проведения эксперимента с участием сил безопасности, которые применяют новый метод коллективной работы с использованием новых средств для борьбы с нарушениями порядка.