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В Тулузе существуют зоны, где царит беспредел
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

В Тулузе существуют зоны, где царит беспредел 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
В Тулузе в квартале Мирай с воскресенья проходят столкновения между молодежью и полицией. Мэрия даже рассматривает вопрос о введении «комендантского часа» для несовершеннолетних. Были сожжены 25 автомобилей; 18 человек, в том числе шесть подростков, находятся под стражей. Их обвиняют в уничтожении имущества в результате поджога и в насильственных действиях. Местные жители сетуют на то, что боятся выходить вечером на улицу.
Причиной столкновений с участием около сотни молодых людей могли стать слухи о самоубийстве одного из заключенных, родом из этих мест. Участники протестов считают, что в гибели заключенного виновны надзиратели. Однако по информации некоторых полицейских источников, напряженность усилилась после того, как полицейские остановили на улице девушку в никабе (головной убор, закрывающий полностью лицо) для проверки документов. По сообщению «Фигаро», она отказалась подчиниться требованию представителей власти и в мае ее будут судить за неповиновение, неуважение к правоохранительным органам. Во Франции ношение никаб в общественном месте усугубляет напряженность, поскольку это наглядный пример неповиновения государственному запрету. С одной стороны, это воспринимается как презрение к авторитету государства, а с другой — как предлог для разжигания исламофобских настроений.
Район Мирай, в котором проживает более 40 000 жителей, известен незаконным оборотом наркотиков и постоянными сведениями счетов между бандами. Он был выбран властями для проведения эксперимента с участием сил безопасности, которые применяют новый метод коллективной работы с использованием новых средств для борьбы с нарушениями порядка.
При Франсуа Олланде этот район был включен в список приоритетных зон безопасности. Изначально было предусмотрено увеличить в таких неблагополучных районах число полицейских и жандармов. Но как показывают недавние события, этот проект потерпел неудачу. Власти оказались не в силах поддерживать там порядок, недооценив масштаб существующих в этих зонах проблем. Невозможно доверять полицейским, представителям закона, когда при их первом появлении главари местных банд, уверенные в своей безнаказанности, начинают подвергать их оскорблениям или наносят увечья. Это они являются воплощением власти. Но чтобы восстановить спокойствие в районе, достаточно было бы арестовать самых агрессивных. К сожалению, очень часто во время судебных разбирательств не учитываются местные реалии.
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