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Воронежцы привели в порядок Чижовский плацдарм
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Воронежцы привели в порядок Чижовский плацдарм 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В городе идёт подготовка к 73-й годовщине Великой Победы.
Сегодня в Воронеже привели в порядок Чижовский плацдарм. Мемориальный комплекс готовят к 73-й годовщине Великой Победы. На то, чтобы отмыть скульптуры трёх солдат и мраморный постамент, потребовалось пять кубометров воды. В неё добавляли специальный раствор, разъедающий грязь. Помогли и добровольцы — вооружившись граблями, мётлами и тряпками, школьники расчистили территорию вокруг скульптур. Также до майских праздников в Ленинском районе Воронежа приведут в порядок 72-ве мемориальные доски и другие памятники.
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