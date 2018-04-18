Воронежцы привели в порядок Чижовский плацдарм

В городе идёт подготовка к 73-й годовщине Великой Победы.

Сегодня в Воронеже привели в порядок Чижовский плацдарм. Мемориальный комплекс готовят к 73-й годовщине Великой Победы. На то, чтобы отмыть скульптуры трёх солдат и мраморный постамент, потребовалось пять кубометров воды. В неё добавляли специальный раствор, разъедающий грязь. Помогли и добровольцы — вооружившись граблями, мётлами и тряпками, школьники расчистили территорию вокруг скульптур. Также до майских праздников в Ленинском районе Воронежа приведут в порядок 72-ве мемориальные доски и другие памятники.