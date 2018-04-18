Володин считает важным, чтобы Подмосковье получало новые возможности для роста 

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в среду заявил, что считает важным, чтобы Московская область получала новые возможности для роста.
Спикер нижней палаты парламента и глава региона «обсудили актуальные вопросы, касающиеся жизни Московской области, а также наметили планы дальнейшего сотрудничества», сообщает пресс-служба Госдумы.
"У Московской области большой потенциал развития промышленности и сельского хозяйства, и нам важно, чтобы регион получал новые возможности для роста", — сказал Володин.