Исправлять недостатки пожарной безопасности нужно сразу после проверки

Сотрудники пожарного надзора в ходе проверки в торгово-развлекательном комплексе нашли нарушение — интенсивность орошения установки пожаротушения торговых залов не соответствовала нормам.

14 апреля организации было выдано предписание — устранить это нарушение до 1 ноября.

В середине ноября пожарные инспекторы пришли проверить, выполнила ли компания их предписание. Оказалось, что нет. Все, что было сделано к тому времени — 25 сентября заключен договор со специализированной фирмой о модернизации системы пожаротушения.

В связи с неисполнением предписания к назначенной дате компании был выписан штраф 70 тыс. рублей (ст. 19.5 КоАП РФ ).

Организация оспорила санкции, ссылаясь на наличие указанного договора с фирмой.

Суд оставил штраф в силе, объяснив компании, что договор заключен спустя длительное время после выдачи предписания. До этого мер к выполнению предписания организация не предпринимала.

Более того, срок исполнения работ в названном договоре установлен 20 ноября следующего года, то есть, находится далеко за пределами срока, определенного в пожарном предписании.

Между тем, ТРЦ предназначен для постоянного массового посещения людей, и имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью пребывающих в нем граждан.

Постановление Верховного Суда РФ от 07.03.2018 N 8-АД18-2 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»