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Исправлять недостатки пожарной безопасности нужно сразу после проверки
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Исправлять недостатки пожарной безопасности нужно сразу после проверки 

Время бухгалтера 2 часа назад
Сотрудники пожарного надзора в ходе проверки в торгово-развлекательном комплексе нашли нарушение — интенсивность орошения установки пожаротушения торговых залов не соответствовала нормам.
14 апреля организации было выдано предписание — устранить это нарушение до 1 ноября.
В середине ноября пожарные инспекторы пришли проверить, выполнила ли компания их предписание. Оказалось, что нет. Все, что было сделано к тому времени — 25 сентября заключен договор со специализированной фирмой о модернизации системы пожаротушения.
В связи с неисполнением предписания к назначенной дате компании был выписан штраф 70 тыс. рублей (ст. 19.5 КоАП РФ).
Организация оспорила санкции, ссылаясь на наличие указанного договора с фирмой.
Суд оставил штраф в силе, объяснив компании, что договор заключен спустя длительное время после выдачи предписания. До этого мер к выполнению предписания организация не предпринимала.
Более того, срок исполнения работ в названном договоре установлен 20 ноября следующего года, то есть, находится далеко за пределами срока, определенного в пожарном предписании.
Между тем, ТРЦ предназначен для постоянного массового посещения людей, и имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности угрожают жизни и здоровью пребывающих в нем граждан.
Постановление Верховного Суда РФ от 07.03.2018 N 8-АД18-2  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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